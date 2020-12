Diretta/ Pro Patria Giana Erminio (Serie C) streaming video tv: derby lombardo

DIRETTA PRO PATRIA GIANA ERMINIO: IL DERBY SORRIDE AI BUSTOCCHI?

Pro Patria Giana Erminio in diretta dallo stadio Speroni di Busto Arsizio, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Derby lombardo tra due squadre che al momento sono lontane 9 punti in classifica. Punta ai play off la Pro Patria che al momento staziona da sola al decimo posto, a +1 sul Grosseto ma comunque capace di navigare in acque tranquille sin dall’inizio del campionato. I bustocchi dopo la vittoria contro il Lecco hanno confermato la loro solidità andando a pareggiare sul campo di un Novara affamato di punti e ora proveranno ad accelerare ancora, contro un Giana Erminio terzultimo in classifica ma capace, con l’ultimo pareggio interno contro l’Olbia, di interrompere una serie di 3 sconfitte consecutive. Il Giana continua a soffrire dal punto di vista offensivo, con 12 reti realizzate quello del club di Gorgonzola resta il peggior attacco del girone, dato da tenere in considerazione perché la Pro Patria invece 12 reti le ha incassate in tutto e questo rende quella dei bustocchi la miglior difesa del raggruppamento.

DIRETTA PRO PATRIA GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Giana Erminio sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni di Pro Patria Giana Erminio, sfida che andrà in scena presso lo stadio Speroni di Busto Arsizio. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Javorcic con un 3-5-2: Greco, Boffelli, Gatti, Lombardoni; Colombo, Nicco, Cottarelli, Bertoni, Pizzul; Parker, Kolaj. Gli ospiti guidati in panchina da Oscar Brevi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-1-1 come modulo di partenza: Zanellati; Perico, Bonalumi, Montesano; Barazzetta, Rossini, Pinto, Palazzolo, Zugaro; Maltese; Perna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Pro Patria e Giana Erminio, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.90, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.25.

