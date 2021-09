Diretta/ Pro Patria Juventus U23 streaming video tv: bianconeri ambiziosi

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23: PARTITA DA “X”

Pro Patria Juventus U23, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Dopo il rinvio della sfida della seconda giornata, i giovani bianconeri tornano in campo affrontando una Pro Patria che deve evitare la terza sconfitta consecutiva. La Juventus U23 ha vinto all’esordio, vincendo 1-2 in casa della Pergolettese ed ora proverà a rilanciarsi nella rincorsa alle zone nobili della classifica, pur con una partita in meno disputata.

I bustocchi invece, pur partendo nella nuova stagione con l’ambizioni di confermarsi tra le outsider del girone A, sono incappati in due ko consecutivi contro Albinoleffe e Trento, soprattutto quest’ultima sfida, perduta 3-0, ha messo in luce limiti che il tecnico Prina vuole correggere al più presto. Il 9 maggio scorso la Juventus U23 ha vinto la sfida dei play off di Serie C a Busto Arsizio in casa dei Tigrotti, che nella regular season hanno invece vinto l’incontro in casa, 1-0, disputato il 29 marzo scorso, grazie a un gol messo a segno da Latte Lah.

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Juventus U23 è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni di Pro Patria Juventus U23, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Luca Prina schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Molinari, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Brignoli, Galli; Piu, Castelli. Risponderà la Juventus U23 allenata da Lamberto Zauli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Isarel; Barbieri, Poli, De Winter, Anzolin; Sersanti, Leone, Miretti; Soule, Cudrig, Sekulov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Speroni di Busto Arsizio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Juventus U23, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.



