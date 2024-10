DIRETTA UNION CLODIENSE PRO PATRIA, OSPITI NEL CAOS

Una sfida che si troverà a dare un vinto e un vincitore al termine della lista. La diretta Union Clodeisen Pro Patria rimette dunque in discussione l’inizio di campionato della due di campionato in programma domenica 6 ottobre alle ore 17:30. L’Union aveva riscattato ad inizio campionato l’1-0 con il medesimo risultato ma ad esito invertito contro la Triestina, tutt’ora l’ultimo successo della Clodiense che ha pareggiato contro Pergolettese, Lumezzane e Trento.

Diretta/ Pro Patria Novara (risultato finale 1-1): parità con qualche rimpianto! (Serie C, 1 ottobre 2024)

La Pro Patria invece non ha direttamente mai vinto nessun un singolo incontro in campionato, una situazione che naturalmente si fa sempre più complicata da gestire con due sconfitte e ben cinque pareggi tra cui l’ultimo, 1-1 col Novara.

DOVE VEDERE DIRETTA TV UNION CLODIENSE PRO PATRIA, STREAMING VIDEO

La partita in diretta Union Clodiense Pro Patria verrà trasmessa su Sky attraverso l’abbonamento al pacchetto Calcio. Per il discorso diretta Union Clodiense Pro Patria in streaming video invece bisognerà necessariamente scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi.

Diretta/ Giana Erminio Union Clodiense (risultato finale 2-1): Stuckler show! (Serie C, 29 settembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE PRO PATRIA

È arrivato il momento di presentarvi le probabili formazioni Union Clodiense Pro Patria. I padroni di casa si disporranno secondo il 4-3-3 con Gasparini in porta, difesa a quattro con Barsi, Munaretto, Salvi e Sinn mentre Serena, Manur e Tardivo compiranno il centrocampo. In attacco Bortolussi, Sarao e Valietti.

Replica la Pro Patria con il 4-4-2. Tra i pali Del Favero, pacchetto difensivo con Gatti, Pisan, Boffelli e Molinari. Importante la qualità e la quantità di Nicco, Bertoni e Pizzul. Nel tridente giocheranno invece Ferrario, Parker e Castelli.

Diretta/ Pro Patria Padova (risultato finale 1-1): Capelli risponde a Curatolo (Serie C, 28 settembre 2024)

QUALI QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE PRO PATRIA?

Interessante il discorso relativo alle quote per le scommesse Union Clodiense Pro Patria. L’1 in favore naturalmente dei padroni di casa è dato a 2.30. La X del pareggio è messo in lavagna a 3.13 mentre il 2 fisso a 3.15. L’ Over 2.5 è offerto a 2.35, ben più alto rispetto all’unger a 1.45. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.90 e 1.88.