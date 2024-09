DIRETTA PRO PATRIA PADOVA, ANDREOLETTI CERCA LA SETTIMA VITTORIA DI FILA

La settima giornata del Girone A di Serie C si aprirà sabato 28 settembre 2024 alle 18,30 con la diretta Pro Patria Padova. Al Carlo Speroni di Busto Arsizio si presenteranno due formazioni che stanno vivendo momenti completamente opposti ma che cercano la vittoria.

La Pro Patria è ferma a quota tre punti ma con una partita in meno anche se non ha ancora mai vinto una partita in questa Serie C. Perfetto, invece, il cammino del Padova che ha vinto tutte le ultime sei partite dominando come nell’ultima uscita contro la Virtus Verona.

DIRETTA PRO PATRIA PADOVA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pro Patria Padova, come tutta la Serie C è un’esclusiva di Sky e sarà trasmessa anche dal servizio streaming di NOW TV. Sarà possibile seguire la partita anche con la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali del match.

PRO PATRIA PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Esaminiamo insieme le possibili decisioni dei due allenatori andando ad analizzare le probabili formazioni in vista della partita. La Pro Patria di Riccardo Colombo scenderà in campo con un 3-4-3 ma con approccio sicuramente più difensivo. Il lavoro di Mallamo e Terrani sarà quello di supportare la difesa formando una linea a cinque. Pitou, Somma e Toci formeranno il tridente offensivo con Curatolo e Beretta chiamati a subentrare a partita in corso.

Tante certezze nel 3-4-2-1 del Padova di Andreoletti che andrà in campo con la solita formazioni ben equilibrata e letale in fase offensiva. Fusi e Bianchi giocheranno a centrocampo con la possibilità di inserirsi spesso sui cross di Villa e Capelli che giocheranno sugli esterni. Bortolussi, Liguori e Valente completeranno il tridente offensivo.

PRONOSTICO E QUOTE FAVOREVOLI AGLI OSPITI

In chiusura, il consueto sguardo alle quote sulla diretta Pro Patria Padova ci dice che l’agenzia Snai ritiene nettamente favoriti gli ospiti, come indica la classifica. Ecco allora il segno 2 quotato a 1,45, mentre poi si sale a 3,85 per il segno X in caso di pareggio; infine, chi credesse nella vittoria della Pro Patria può sperare di vincere ben 6,75 volte la posta in palio grazie al segno 1.