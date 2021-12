DIRETTA/ Pro Patria Pergolettese video streaming tv: la bella storia del derby

DIRETTA PRO PATRIA PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Pro Patria Pergolettese: pure prima del fischio d’inizio per la 19^ giornata di Serie C, approfittiamone per curiosare anche nello storico che unisce i due club. Dati alla mano possiamo infatti raccontare oggi di ben 18 precedenti ufficiali, questi pure segnati dal 1976 a oggi e per il terzo e il quarto campionato nazionale.

Curiosamente il bilancio che otteniamo per tale scontro diretto è in perfetto equilibrio: emergono infatti sei successi della Pro Patria e altrettante vittorie della Pergolettese, come anche sei pareggi. Possiamo anche aggiungere che l’ultimo testa a testa registrato tra i due club è recente e risale solo alla scorsa stagione del campionato di Serie C. Pure ricordiamo che allora all’andata fu successo in trasferta per i tigrotti, mentre al ritorno vinsero i cremaschi con il risultato di 2-0. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PRO PATRIA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ALTRO DERBY!

Pro Patria Pergolettese, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Un appuntamento importante per la Pro Patria che continua ad arrancare ed è al momento al terzultimo posto in classifica: i bustocchi sono reduci da un pari senza reti nell’ultima trasferta di Mantova, proprio la squadra con la quale sono appaiati a quota 17 punti in classifica.

La Pergolettese sta invece provando ad allontanarsi dalla zona play out ed è reduce da un importante vittoria di misura in casa contro il Renate, un 1-0 che ha interrotto la lunga serie positiva delle Pantere ed ha regalato ai cremaschi la seconda vittoria nelle ultime quattro partite di campionato. Il 21 febbraio 2021 l’ultimo precedente tra le due squadre, Pergolettese vincente 0-2 a Busto Arsizio, con la Pro Patria che non batte i cremaschi in casa dal 3-0 del 27 novembre 2016, nel campionato di Serie D.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Pergolettese, match che andrà in scena al Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Luca Prina schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Saporetti, Boffelli, Molinari; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Fietta, Pizzul; Ghioldi, Stanzani. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Ferrara, Lambrughi, Alari, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Guiu, Scardina.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Speroni di Busto Arsizio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.15.

