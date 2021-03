DIRETTA/ Pro Patria Pontedera video streaming video tv: ancora nessun pareggio

DIRETTA PRO PATRIA PONTEDERA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta della Serie C tra Pro Patria e Pontedera: prima di dare la parola al campo per il match della 31^ giornata , andiamo a curiosare nello storico che i due club oggi vantano. Parliamo infatti oggi di appena 4 precedenti ufficiali, registrati dal 2018 a sempre per il terzo campionato nazionale: sono dunque dati ben utili e in questi pure contiamo due vittorie per parte e nessun pareggio finora realizzato tra Pro Patria e Pontedera. Va aggiunto che naturalmente l’ultimo testa a testa realizzato tra le due squadre risale al turno d’andata del campionato 2020-21 di Serie C e per la precisione alla 12^ giornata. A novembre, tra le mura del Manucci fu successo per i lombardi col risultato di 1-0, firmato da Galli.

DIRETTA PRO PATRIA PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Pontedera non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PRO PATRIA PONTEDERA: PADRONI DI CASA PARTONO DA FAVORITI!

Pro Patria Pontedera, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Bustocchi in crescita e imbattuti da 4 partite, domenica scorsa la Pro Patria ha pareggiato sul campo dell’Albinoleffe e, dopo l’altro pari a reti bianche contro la Pro Sesto e la vittoria interna per 3-0 contro il Piacenza, ha anche messo in fila 3 partite senza subire gol, I Tigrotti restano appaiati al quinto posto in classifica nel girone A con l’Alessandria, in piena zona play off, tra l’altro a una sola lunghezza di distanza dal Lecco quarto. Ambizioni da confermare in un impegno molto importante contro il Pontedera che all’ottavo posto si è staccato di 4 punti rispetto alle inseguitrici, grazie all’importante vittoria interna contro la Giana Erminio.

Un segnale di continuità seppur contro una squadra che resta lontana in classifica, nel pieno della lotta per non retrocedere, ma rispetto a un avvio di campionato incerto la squadra allenata da Ivan Maraia si è completamente trasformata, ritrovandosi dunque a poter lottare per un posto nei play off anche tramite un piazzamento di rilievo.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PONTEDERA

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Patria e Pontedera presso lo stadio Carlo Speroni. I padroni di casa allenati da Ivan Javorcic scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Greco; Gatti, Boffelli, Molinari; Colombo, Nicco, Bertoni, Brignoli, Pizzul; Kolaj, Latte Lath. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Maraia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Sarri; Matteucci, Risaliti, Benassai; Perretta, Benedetti, Caponi, Barba, Milani; Magrassi, Semprini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Patria e Pontedera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.05 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.75 volte la posta scommessa.



