Diretta/ Pro Patria Pordenone (risultato finale 0-0): pari senza reti

DIRETTA PRO PATRIA PORDENONE (RISULTATO 0-0): PARI A RETI BIANCHE

Un punto a testa per Pro Patria e Pordenone al termine del match dello stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, valido per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. Gara dal copione invariato per oltre 80 minuti di gioco, con gli ospiti che han provato a fare la partita, hanno dominato sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista delle occasioni, e la formazione lombarda rintanata nella propria metà campo a difendere il pareggio. Straordinaria prestazione difensiva dei padroni di casa, che oggi hanno nuovamente dimostrato di essere una squadra solidissima, ordinata, e difficilmente penetrabile.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

Soltanto Piscopo e Burrai sono riusciti a creare pericoli, in realtà neanche troppo grandi: il numero 8 nella ripresa dai 25 metri ha provato a sorprendere Del Favero con una magia dai 25 metri, ma il portiere con un miracolo ha sventato la minaccia. Nel finale l’incontro si accende improvvisamente, con i biancoblu che provano addirittura a vincerla, uscendo dal guscio. All’85esimo Nicco non riesce a tramutare in rete un’azione confusa in area di rigore, lisciando clamorosamente il pallone. Al 90esimo ancora Nicco, pescato da Ndrecka, che con un missile da fuori area sfiora il palo e calcia fuori. La partita termina senza reti. (Agg. Samir Bertolotto)

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

DIRETTA PRO PATRIA PORDENONE (RISULTATO 0-0): AJETI COLPISCE MALE

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, Pro Patria e Pordenone sono ancora inchiodati sullo 0-0, in un match che ha visto dominare i ramarri per l’intero primo tempo, con il copione invariato, fino ad ora, nella ripresa. I neroverdi alzano i ritmi, ma il primo squillo, al 56esimo, è dei lombardi, che con uno spunto di Ndrecka ed il colpo di testa di Castelli vanno vicino al vantaggio.

Al 64esimo Burrai prova l’eurogol dai 25 metri, ma Del Favero compie un vero e proprio prodigio, negando la gioia al calciatore ospite. Non riesce a sfondare la formazione friulana, che si trova ingabbiata, stoppata nell’ultima trequarti di campo. Solidissima la Pro. Al 74esimo la chance più nitida, con Ajeti che colpisce male di testa dopo la pennellata meravigliosa di Burrai. (Agg. Samir Bertolotto)

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

DIRETTA PRO PATRIA PORDENONE (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Pro Patria e Pordenone vanno negli spogliatoi dello Stadio Carlo Speroni con il risultato fermo sullo 0-0, al termine del primo tempo di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. Soltanto Ramarri in campo in questi primi 45 minuti, con i padroni di casa che si difendono ad oltranza e dimostrano tutta la loro solidità, senza però riuscire a ripartire.

Al 43esimo Burrai pennella un pallone interessante per la testa di Candellone, ma Del Favero è ben piazzato e para a terra, agevolmente. Nel recupero assist perfetto ed illuminante di Benedetti, ma Piscopo non riesce a controllare da posizione favorevolissima. Occasione sprecata, che poteva portare al meritato vantaggio. Ci aspettiamo una reazione da parte dei lombardi. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO PATRIA PORDENONE (RISULTATO 0-0): RAMARRI OFFENSIVI

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, Pro Patria e Pordenone sono ancora inchiodati sullo 0-0, in una partita che fin dall’inizio ha offerto sempre lo stesso copione: i padroni di casa hanno in mano il pallino del gioco, provano in tutti i modi a trovare il varco tra le maglie avversarie, ma la formazione lombarda è ben messa in campo e si dimostra solidissima.

Fino al 14esimo minuto regna la fase di stallo più assoluta, ma al 23esimo qualcosa si muove, con Piscopo che sfiora di testa ed impatta il bel cross di Bruscagnin, ma per Del Favero è un gioco da ragazzi bloccare. Troppo solo l’ex attaccante della Carrarese, costretto ad affrontare tutta la retroguardia bustocca. In attacco la Pro è, per il momento, inesistente. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO PATRIA PORDENONE (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, la Pro Patria ospita il Pordenone in questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A, dove i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta pesante contro l’Albinoleffe, mentre i neroverdi hanno vinto di misura contro la Pro Sesto nell’ultimo turno di campionato. Due morali diversi ma la stessa voglia di conquistare i 3 punti.

Partono forte i Ramarri, che al quarto minuto si rendono pericolosi con un insidiosissimo tiro cross di Piscopo, ma nessun compagno segue l’azione e riesce ad impattare la sfera. I lombardi, invece, non sono ancora riusciti a farsi vedere in maniera convincente dalle parti dell’estremo difensore avversario, risultando molto prudente. Ritmi bassi. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO PATRIA PORDENONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Pro Patria Pordenone, partita valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa gara molto importante per entrambe le formazioni. Al momento, infatti, la Pro Patria staziona appena fuori dalla zona play-off, distante due lunghezze, con quarantacinque punti (dodici vittorie, nove pareggi, tredici sconfitte).

I Ramarri, invece, dopo la vittoria contro la Pro Sesto dell’ultimo turno hanno avvicinato la vetta occupata dalla FeralpiSalò, oggi lontana quattro lunghezze. Ma con cinquantotto punti (quindici vittorie, tredici pareggi, sei sconfitte) l’undici di mister Stefani deve anche tenere a distanza Pro Sesto e Lecco, dietro rispettivamente di due e quattro lunghezze. (Giulio Halasz)

PRO PATRIA PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Patria Pordenone sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO PATRIA PORDENONE: OBIETTIVI OPPOSTI!

Pro Patria Pordenone, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Obiettivi diversi ma i punti sono pesanti per entrambe le squadre, che arrivano a questo appuntamento da momenti diametralmente opposti.

La Pro Patria è dodicesima con 45 punti, a -2 dalla zona playoff: sin qui dodici vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. Nell’ultimo turno i biancoblu sono stati sconfitti 1-4 dall’Albinoleffe. Il Pordenone, invece, è secondo a quota 58 punti, a -4 dalla Feralpisalò capolista: totale di quindici vittorie, tredici pareggi e sei sconfitte: nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 1-0 contro la Pro Sesto.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PORDENONE

C’è qualche dubbio da valutare per gli allenatori di Pro Patria e Pordenone, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Del Favero, Boffelli, Lombardoni, Molinari, Vezzoni, Nicco, Ferri, Bertoni, Ndrecka, Stanzani, Castelli. Passiamo adesso ai Ramarri, Stefani conferma il 4-3-1-2: Festa, Bruscagin, Negro, Ajeti, Benedetti, Torrasi, Burrai, Pinato, Zammarini, Piscopo, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio d’inizio, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse della diretta Pro Patria Pordenone. I numeri di Goldbet sorridono alla formazione ospite: la vittoria della Pro Patria è a 4,75, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Pordenone è a 1,75. L’Under 2,5 è a 1,45, mentre l’Over 2,5 è 2,45. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA