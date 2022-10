Diretta/ Pro Patria Pro Vercelli streaming video tv: svolta cercasi (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI: IN EQUILIBRIO!

Pro Patria Pro Vercelli, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Svolta cercasi per entrambe le formazioni: è stata sicuramente più in linea con le aspettative di inizio stagione la partenza della Pro Patria, con 8 punti nelle prime 5 partite, le vittorie contro Feralpisalò e Mantova e l’ultimo pareggio, sempre in casa, contro il Renate.

Una lunghezza in meno per la Pro Vercelli che sulla carta è partita però con maggiori ambizioni di vertice, l’ultima sconfitta in casa nel derby contro il Novara ha lasciato comunque anche strascichi considerando la rivalità in uno dei derby piemontesi più accesi. Pro Patria e Pro Vercelli erano reduci da una striscia di 5 pareggi consecutivi negli incontri di campionato, serie spezzata il 6 marzo scorso nel match in casa della Pro Vercelli, vinto dai Bianchi con un perentorio 4-1.

DIRETTA PRO PATRIA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Pro Vercelli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione dI Pro Patria Pro Vercelli sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Jorge Vargas schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: esjardins; Del Favero, Lombardoni, Boffelli, Sportelli, Vezzoni, Nicco, Piran, Brignoli, Ndrecka, Piu, Stanzani. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Massimo Paci con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Rizzo, Silvestro, Cristini, Perrotta, Gentile, Saco, Louati, Iotti, Mustacchio, Arrighini, Della Morte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PRO PATRIA PRO VERCELLI

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Pro Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pro Vercelli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











