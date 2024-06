DIRETTA PRO RECCO OLYMPIAKOS/ Video streaming tv: i due incroci stagionali (oggi 5 giugno 2024)

DIRETTA PRO RECCO OLYMPIAKOS: IL TORNEO

Come abbiamo già detto nel presentare la diretta di Pro Recco Olympiakos, la Champions League di pallanuoto attraversa di fatto la sua terza fase: nella prima le due squadre in vasca stasera si erano affrontate nel gruppo B, la Pro Recco aveva vinto in entrambi i casi (12-11 in casa, 11-10 in trasferta) e in questo modo si era garantita il primo posto a punteggio pieno, con l’Olympiakos invece secondo e qualificato. Nel gironcino dei quarti i destini delle due squadre si sono naturalmente divisi: la Pro Recco ha incrociato Novi Beograd, Marsiglia e Jadran e anche qui ha sempre vinto, anche se nell’andata contro i serbi, in trasferta, lo ha fatto ai rigori.

L’Olympiakos invece è stato secondo alle spalle del Ferencvaros, perdendo in Ungheria e anche avendo bisogno dei rigori per superare il Barceloneta. I catalani però hanno ottenuto soltanto 7 punti contro i 14 dei greci, che dunque si sono qualificati ancora una volta come seconda in classifica e dunque sfideranno ora la Pro Recco, certamente per quello che dice la storia recente della Champions League la sfida più difficile di tutte. C’è grande speranza per i liguri, ma sarà la diretta di Pro Recco Olympiakos a dirci se davvero arriverà un’altra finale in questa competizione. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI PRO RECCO OLYMPIAKOS IN STREAMING VIDEO TV

Sarà la televisione satellitare a trasmettere la diretta tv di Pro Recco Olympiakos: ancora una volta questa emittente si occupa di mandare in onda la Champions League di pallanuoto e l’appuntamento, naturalmente riservato agli abbonati, sarà sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. In assenza di un televisore si potrà comunque seguire questa semifinale anche in diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, con i dati del proprio abbonamento, e utilizzarla su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PRO RECCO OLYMPIAKOS: PER ANDARE IN FINALE!

Il grande appuntamento con la diretta di Pro Recco Olympiakos scatta alle ore 19:00 di mercoledì 5 giugno 2024: siamo a Malta, per la precisione La Valletta, e questa è la prima semifinale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto. Torna in vasca la Pro Recco, assoluta dominatrice del torneo: la squadra ligure ha vinto le ultime tre edizioni della Champions League e punta un poker che sarebbe storico, perché nessun club è mai riuscito a mettere insieme quattro titoli consecutivi.

Dall’altra parte ecco invece l’Olympiakos, che a suo modo la storia l’ha già scritta: è infatti l’unica squadra greca ad aver mai vinto la principale competizione per club di pallanuoto e ora proverà a rimettere le mani sul trofeo a sei anni dall’ultima volta, quando per altro aveva battuto proprio la Pro Recco in finale. Non vediamo l’ora che si giochi la diretta di Pro Recco Olympiakos, mentre aspettiamo che la semifinale di Champions League prenda il via facciamo qualche ulteriore considerazione sui suoi temi principali.

DIRETTA PRO RECCO OLYMPIAKOS: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Pro Recco Olympiakos possiamo innanzitutto dire che l’altra semifinale, che andrà in scena più tardi, vedrà opposte Ferencvaros e Novi Beograd che sono le ultime due squadre battute dalla Pro Recco per vincere la Champions League: i serbi puntano la terza finale consecutiva, gli ungheresi invece restano la squadra più recente ad aver trionfato prima che i liguri tornassero a dominare la competizione. Va infatti ricordato che la Pro Recco ha vinto la Champions League in ben 11 occasioni: anche stasera dunque parte favorita.

La Champions League 2023-2024 di pallanuoto è iniziata a ottobre, e ha fatto registrare due fasi a gironi, entrambe con raggruppamenti da quattro con le prime due qualificate. Era presente anche Brescia, ma i lombardi dopo il secondo posto nel primo turno sono miseramente caduti nel gironcino che possiamo considerare dei quarti di finale, perdendo tutte le partite giocate. Adesso però l’attesa per la diretta di Pro Recco Olympiakos sta davvero salendo, dunque affidiamoci alla piscina di La Valletta per scoprire cosa succederà.











