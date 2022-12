Diretta/ Pro Sesto Feralpisalò, streaming video tv: in palio la vetta (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PERGOLETTESE: GRANDE SFIDA!

Pro Sesto Feralpisalò, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la 19^ giornata del campionato di Serie C. Di fronte le prime della classe, due squadre reduci da un momento super e non intenzionate a fermarsi.

La Pro Sesto è in vetta alla classifica con 34 punti, frutto di dieci vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Tre vittorie di fila per la compagine biancazzurra, reduce dal successo per 1-2 sul campo della Pergolettese. Anche la Feralpisalò ha 34 punti e lo stesso ruolino: dieci vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. L’undici di Vecchi arriva a questo appuntamento dal netto 4-0 ai danni del Novara.

TRIESTINA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Pergolettese sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO FERALPISALO

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Feralpisalò. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il collaudato 3-4-3: Botti, Giubilato, Maurizii, Della Giovanna, Capelli, Gattoni, Marzupio, Wieser, Gerbi, D’Amico, Bruschi. Passiamo adesso all’undici allenato da Stefano Vecchi, il modulo è il 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Legati, Pilati, Tonetto, Zennaro, Hergheligiu, Balestrero, Di Molfetta, Guerra, Cernigoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per i bookmakers gli ospiti partono con il favore del pronostico. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse grazie a Goldbet: la vittoria della Pro Sesto è a 3,00, il pareggio è a 3,05, mentre il successo della Feralpisalò è a 2,35. Si prospetta una gara molto tattica per gli analisti: Under 2,5 a 1,55 e Over 2,5 a 2,25. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,91 e 1,78.

