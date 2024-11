VIDEO FERALPISALO’ ALCIONE MILANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina le compagini di Feralpisalò ed Alcione Milano non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video Feralpisalò Alcione con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i verdazzurri sembrano iniziare bene la partita costringendo l’estremo difensore Bacchin a parare in corner lo spunto di Cavuoti già verso il 6′.

Tuttavia sono invece gli arancioni a spezzare l’equilibrio di partenza intorno al 10′ per merito del colpo di testa siglato da Marconi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Passano i minuti e gli ospiti falliscono un’occasione con Stabile al 21′ e, sul fronte opposto, si rinnova il duello tra Cavuoti e Bacchin con quest’ultimo a spuntarla di nuovo al 44′. Nel secondo tempo è Pietrelli a suonare la carica per i padroni di casa venendo però murato in angolo dalla difesa avversaria subito al 54′.

Nel finale i gardesani ripristinano la parità in maniera definitiva al 75′ tramite il calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Bonaiti, su un cross di Pietrelli, e trasformato da Di Molfetta. Gli arancioni non si dimostrano poi abbastanza cinici quando assediano senza successo l’area avversaria in seguito all’espulsione per doppia ammonizione rimediata all’85’ da Pilati.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Leonardo Di Mario, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Pilati al 48′ ed all’85’ con conseguente rosso ed espulsione da un lato, Bagatti al 29′ dall’altro. Il punto maturato in questa diciassettesima giornata di campionato permette alla Feralpisalò di toccare quota 32 ed all’Alcione Milano di raggiungere i 29 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

VIDEO FERALPISALO’ ALCIONE MILANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS