Diretta/ Pro Sesto Fiorenzuola streaming video tv: occhio alle sorprese (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO FIORENZUOLA: RISULTTAO NON SCONTATO

Pro Sesto Fiorenzuola, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Occhio alle sorprese tra due squadre chiamate a gestire al meglio un momento difficile. Deve ancora muovere la classifica la Pro Sesto, che ha iniziato il suo cammino in Serie C con 3 sconfitte consecutive, subite contro Giana Erminio, Pro Vercelli e Pergolettese. Non l’inizio ideale di certo, col tecnico Antonio Filippini chiamato a trovare soluzioni alternative soprattutto per un attacco sterile.

DIRETTA/ Monza Ternana (risultato 1-0) streaming video tv: sblocca subito Mota!

Dall’altra parte la matricola Fiorenzuola dopo la partenza con l’ottima vittoria sul campo della Feralpisalò e il pari contro il Renate è stata costretta, domenica scorsa, a incassare la prima sconfitta in campionato, perdendo 0-2 in casa contro l’Albinoleffe. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato dopo oltre 5 anni, l’ultima volta nel campionato di Serie D: nell’ultimo precedente a Sesto San Giovanni era finita 1-1, il 24 gennaio 2016.

Diretta/ Gubbio Entella streaming video tv: esame umbro per i liguri (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Inter Bologna streaming video tv: Inzaghi vuole cambiare marcia (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO FIORENZUOLA

Le probabili formazioni di Pro Sesto Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Antonio Filippini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate, Pecorini, Caverzasi, Della Giovanna; Ghezzi, Gualdi, Gattoni, Brentan, Lucarelli; Scapuzzi, Grandi. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola; Olivera Ferri, Cavalli, Dimarco; S.Esposito, Nelli; Currarino; Mamona, Bruschi, Arrondini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.



© RIPRODUZIONE RISERVATA