Diretta/ Pro Sesto Padova streaming video e tv. Divise da un punto (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PADOVA: VENETI FAVORITI!

Pro Sesto Padova, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni sarà una sfida valida per la 13^ giornata del campionato di Serie C. Squadre divise al momento da un punto in classifica, 19 per il Padova e 18 per la Pro Sesto: un cammino sicuramente lusinghiero per i lombardi, in zona play off, mentre il Padova e a -4 dalla vetta dopo 2 pareggi consecutivi contro Arzignano e Piacenza.

Per il Padova finora non c’è stato il passo giusto per proporsi al vertice della classifica, i biancoscudati cercheranno ora un acuto ma la Pro Sesto si è trovata ad essere un osso duro davvero per tutti in questo avvio di campionato. Il 20 ottobre scorso è terminato in parità, 2-2, l’ultimo precedente in campionato tra le due squadre, il 7 febbraio 2009 la Pro Sesto ha battuto col punteggio di 2-0 il Padova per l’ultima volta in casa mentre i biancoscudati non espugnano lo stadio Breda dall’1-2 del 27 agosto 2005.

PRO SESTO PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Padova, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Matteo Andreoletti schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Toninelli, Suagher, Marzupio; Gattoni, Marchesi, Corradi, Vaglica; D’Amico, Capogna, Capelli. Risponderà il Padova allenato da Bruno Caneo con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Donnarumma, Belli, Valentini,Gasbarro, Vasic, Cretella, Franchini, Zanchi Jelenic, Piovanello, De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











