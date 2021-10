Diretta/ Pro Sesto Padova streaming video tv: è già testacoda! (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PADOVA: GLI OSPITI NON VOGLIONO FERMARSI

Pro Sesto Padova, in diretta mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Mario Sandrini di Legnago, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. E’ già testacoda nel girone A con i sestesi ultimi in classifica che ospitano la capolista del raggruppamento. La Pro Sesto ha trovato proprio domenica scorsa la sua prima vittoria in questo campionato, andando ad espugnare il campo del Piacenza: il cambio di allenatore aveva già regalato qualche passo in avanti, ma il ritorno ai tre punti è sicuramente importante per i biancazzurri.

Dall’altra parte il Padova è tornato alla vittoria battendo 2-1 in casa il Trento e scacciando i fantasmi degli errori compiuti contro Seregno e Lecco, in match in parte anche contestati dai biancoscudati ma che avevano regalato un solo punto, facendo riavvicinare le dirette inseguitrici alla vetta. Le due squadre si ritrovano di fronte in campionato dopo quasi 12 anni, ultima sfida a Sesto San Giovanni il 7 febbraio 2009 e fu la Pro Sesto a spuntarla con un secco 2-0. Ultima vittoria del Padova in casa dei sestesi datata 27 agosto 2005.

DIRETTA PRO SESTO PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 259 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Padova, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Mazzarani; Capelli, Gattoni, Brentan, Marchesi, Scapuzzi; Capogna. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Donnarumma, Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Hraiech, Della Latta, Settembrini; Chiricò, Ronaldo; Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.



