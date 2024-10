DIRETTA PADOVA FERALPISALO’, BIANCOSCUDATI SEMPRE IN VETTA

La diretta Padova Feralpisalò in programma domenica 20 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso lo stadio Euganeo potrebbe essere l’occasione giusta per i veneti al fine di allungare ulteriormente in cima alla classifica del girone A della Serie C 2024/2025 in questa decima giornata di campionato. Il Padova occupa infatti la prima posizione in solitaria con ben 25 punti e l’intenzione di mister Andreoletti è quella di proseguire il cammino verso la promozione in Serie B senza subire alcun tipo di rallentamento. Per i biancoscudati, vincitori anche nello scorso turno, si tratterebbe del successo stagionale numero nove.

La Feralpisalò si trova invece al sesto posto con 15 punti e vorrebbe confermare ulteriormente la propria posizione nei playoff visto anche il momento favorevole e migliorare così la mini-striscia di vittorie cominciata un paio di gare fa contro l’AlbinoLeffe. Ricordiamo inoltre che la direzione della gara è stata affidata all’arbitro Enrico Gigliotti, proveniente dalla sezione di Cosenza. Al suo fianco ci saranno Mario Chicchi di Palermo e Francesco Tagliaferri di Faenza mentre Michele Maccorin di Pordenone vestirà invece il ruolo di quarto uomo.

DIRETTA PADOVA FERALPISALO’, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come di consueto per tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C nella stagione 2024/2025 anche la diretta Padova Feralpisalò sarà garantita da Sky e da Now, che detengono in esclusiva i diritti per la trasmissione di queste gare appunto. Chi vorrà seguire il match in televisione potrà dunque, se in possesso di un regolare abbonamento, sintonizzarsi sui canali di Sky Sport e ricordiamo che oltre a Now Tv anche Sky Go offrirà la visione della gara via streaming.

PADOVA FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

C’è grande attesa nel vedere cosa combinerà la capolista del girone A di Serie C nella diretta Padova Feralpisalò in programma domenica alle ore 17:30 e cerchiamo quindi di capire quali saranno le scelte dei due allenatori se si pensa alle probabili formazioni per questo scontro. Il Padova di mister Andreoletti dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con il 3-4-2-1 nel quale l’attacco sarà affidato al centravanti Bortolussi, che potrà fare affidamento sul supporto offerogli sia da Cretella che da Liguori. Nel mezzo Capelli, Fusi, Crisetig e Villa collegheranno i reparti davanti alla difesa composta da Belli, Delli Carri e Perrotta, insieme a Fortin tra i pali.

Il tecnico Diana per i gardesani dovrebbe invece scegliere il 3-4-1-2 come modulo preferendo usufruire di due punte come Maistrello e J. Pellegrini con un trequartista alle loro spalle, ovvero Di Molfetta. In mediana saranno presenti Pietrelli, Balestrero, Zennaro e Boci ed infine, davanti all’estremo difensore Rinaldi, verranno schierati Luciani, Pasini e Rizzo.

PADOVA FERALPISALO’, LE QUOTE PER SCOMMETTERE

Aspettando di analizzare l’andamento del match, proviamo comunque a dare uno sguardo al pronostico della sfida prendendo in esame le quote offerte dalle principale agenzie di scommesse sportive per la diretta Padova Feralpisalò.