DIRETTA GIANA ERMINIO PADOVA, DUE SQUADRE IN GRANDE FORMA

Il sabato della nona giornata di Serie C prosegue con il Girone A e con la diretta Giana Erminio Padova con calcio d’inizio fissato alle 17,30. Le due squadre stanno vivendo un buon momento e potrebbero far divertire i tifosi in questa sfida al Città di Gorgonzola.

La Giana Erminio ha vinto le ultime due partite disputate portando a casa un convincente 1 a 3 in casa dell’Atalanta U23. Ancora imbattuto il Padova che sta giocando un calcio molto importante che gli ha permesso di vincere otto delle nove partite giocate e prendersi la testa della classifica.

DIRETTA GIANA ERMINIO PADOVA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Giana Erminio Padova bisognerà collegarsi con i canali di Sky o alle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Seguire questa partita sarà possibile anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni più importanti di questo match.

GIANA ERMINIO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Mettiamo il focus anche su quelle che saranno le scelte dei due allenatori andando a vedere quali sono le probabili formazioni di questa partita. I padroni di casa si affideranno al solito 4-2-3-1 proposto da Andrea Chiappella. La fase offensiva della Giana Erminio è il fiore all’occhiello e dovrà essere impeccabile in questa partita contro il Padova. Trombetta, Stuckler e Lamesta sono andati tutti in gol contro l’Atalanta U23 e saranno riconfermati con uno tra De Maria e Sparviero a completare il reparto. 3-4-2-1 per Matteo Andreoletti che cerca l’ennesima vittoria con Cretella, Liguori e Spagnoli in attacco. Villa e Capelli saranno i due esterni con Delli Carri perno della difesa. Perrotta e Belli completeranno la linea a tre dei veneti.

QUOTE E PRONOSTICO: CHI PARTE FAVORITO?

La classifica ci dice che gli ospiti potrebbero essere favoriti nella diretta Giana Erminio Padova e il pronostico secondo le quote Snai si allinea: il segno 2 infatti è proposto a 1,75, mentre per il pareggio siamo già a quota 3,20 sul segno X. Infine, in caso di vittoria casalinga della Giana Erminio, ecco un bel 4,50 come valore del segno 1.