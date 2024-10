VIDEO GIANA ERMINIO PADOVA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola il Padova si impone in trasferta sulla Giana Erminio per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i veneti iniziano bene la partita cercando di affacciarsi pericolosamente in attacco già intorno al 6′ con una conclusione di Villa che viene però disinnescata senza troppi problemi dall’estremo difensore Mangiapoco.

I minuti passano ed i biancoscudati insistono mancando una chance con Bortolussi verso il 19′ prima di sbloccare il punteggio al 26′ tramite il gol segnato da Delli Carri, autore di un colpo di testa vincente sull’assist offertogli da Cretella direttamente da calcio d’angolo. I biancazzurri vanno quindi a caccia del pari cogliendo però solo la traversa su punizione con Ferri al 36′ ma rischiano sulla nuova giocata di Bortolussi al 38′.

Nel secondo tempo la Giana ci riprova al 49′ con un calcio piazzato battuto da Lamesta ed i patavini si rifanno vedere calciando alto con Capelli al 54′. Nel finale le cose si complicano ancora di più per i lombardi perdendo per infortunio Ferri, rimpiazzato da Avinci all’82’ e dopo lo spunto murato di Renda del 90′ è il solito Mangiapoco ad alimentare le speranze dei suoi parando tiro di Liguori con l’aiuto del palo al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione AIA di Faenza, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Scaringi all’86’, Ballabio e Renda al 90′ da un lato, Bortolussi al 55′, Delli Carri al 57′, Fusi al 63′ e Crisetig al 79′ dall’altro. I tre punti conquistati fuori casa in questa nona giornata di campionato permettono al Padova di salire a quota 25 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Giana Erminio non si muove e rimane dunque ferma a 11 punti.

