DIRETTA/ Pro Sesto Piacenza video streaming tv: precedenti, solo vittorie emiliane

DIRETTA PRO SESTO PIACENZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Pro Sesto Piacenza, considerando anche i match al Garilli, si gioca oggi per la sesta volta. Il bilancio è totalmente in mano ai lupi biancorossi che hanno vinto tutte le gare. Sono 2 i successi nei match disputati in trasferta per il Piacenza prima per 0-2 nell’aprile del 2014 e nel novembre del 2015 per 1-2. Le prime quattro gare si sono giocate tutte in Serie D, mentre l’unico precedente in C risale al match d’andata dello scorso 6 dicembre. La gara terminò addirittura con un rotondo 6-0. Curiosità vuole che furono addirittura sei i marcatori a regalare la vittoria al Piacenza: D’Iglio, Ballarini, Maritato, Galazzi, Flores Heatley e Maio. Come andrà a finire la gara di oggi?

DIRETTA PRO SESTO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Piacenza sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 251 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PRO SESTO PIACENZA: SFIDA DELICATA!

Pro Sesto Piacenza, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. I sestesi non possono certo stare tranquilli dopo le ultime performance, dopo 2 pareggi consecutivi l’ultima partita disputata ha visto la squadra allenata da Parravicini sconfitta sul campo della Giana Erminio, che si è minacciosamente avvicinata a 4 punti di distanza dalla Pro, che in queste 6 ultime partite della regular season dovrà dunque trovare lo strappo in grado di farle evitare i play out.

Tra le squadre da cui guardarsi c’è lo stesso Piacenza, che ha evitato il sorpasso al sestultimo posto grazie a un’impresa importante, la vittoria interna contro la capolista Como. Nelle ultime due partite disputate in casa il Piacenza ha battuto due squadre in piena lotta per la B, avendo piegato anche l’Alessandria, e tornare a fare punti anche in trasferta (dove gli emiliani hanno perso negli ultimi impegni contro Pro Patria e Novara) significherebbe mettere una seria ipoteca sulla conquista della salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PIACENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Sesto e Piacenza presso lo stadio Ernesto Breda. I padroni di casa allenati da Francesco Parravicini scenderanno in campo con un 4-3-2-1 e questo undici titolare: Livieri; Pecorini, Maldini, Ntube, Caverzasi; Gattoni, Marchesi, Gualdi; Palesi, D’Amico; Bocic. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Cristiano Scazzola con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Stucchi; Tafa, Corbari, Marchi; Gonzi, Palma, Simonetti, Visconti; Pedone; Cesarini, Galazzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Sesto e Piacenza, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 2.70 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.30 volte la posta scommessa.



