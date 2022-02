Diretta/ Pro Sesto Piacenza streaming video tv: sestesi d’orgoglio (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PIACENZA: IN EQUILIBRIO!

Pro Sesto Piacenza, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. I sestesi hanno tirato fuori l’orgoglio nelle ultime settimane, con due vittorie esterne contro Triestina e Pro Patria, realizzando 3 gol in entrambe le occasioni, che hanno permesso loro di balzare al terzultimo posto in classifica, a +2 da quell’ultimo posto a lungo occupato.

Il Piacenza fino al turno infrasettimanale era una delle squadre più in forma del campionato ma dopo quattro vittorie consecutive ha ceduto alla stanchezza crollando in casa della Juventus U23, dove è stato costretto a incassare un poker. Nel match d’andata Pro Sesto vincente 1-2 in casa del Piacenza con i gol di Capelli e Gattoni, il 28 marzo 2021 gli emiliani si sono imposti invece col punteggio di 1-3 nell’ultimo precedente tra le due compagini disputato a Sesto San Giovanni.

DIRETTA PRO SESTO PIACENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Pro Sesto Piacenza di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Piacenza, match che andrà in scena all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Stefano Di Gioia schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Pecorini, Toninelli, Della Giovanna; Mazzarani, Gattoni, Cerretelli, Sala; Scapuzzi; De Sena, Marilungo. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-5-1 così schierato dal primo minuto: Pratelli; Parisi, Marchi, Cosenza, Rillo; Munari, Bobb, Suljic, Castiglia, Gonzi; Cesarini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Piacenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.



