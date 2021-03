Diretta/ Pro Sesto Pro Patria (Serie C) streaming video e tv: una classica lombarda

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA: DERBY LOMBARDO!

Pro Sesto Pro Patria, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Una classica lombarda nel campionato di Serie C. La Pro Sesto ha saputo reagire alla cinquina subita sul campo dell’Olbia pareggiando senza reti sul campo del Novara. Continua ad erodersi però per i sestesi il vantaggio rispetto alla zona play out, ora solo 4 punti da difendere a partire da una sfida che sembra molto difficile. La Pro Patria infatti sabato scorso si è presa nientemeno che lo scalpo della capolista Como, riaprendo la corsa alla vetta nel girone A e mantenendo il quinto posto solitario in classifica. Una bella reazione per i bustocchi dopo l’inaspettato ko interno contro la Pergolettese che aveva un po’ freddato gli entusiasmi dopo una lunga serie positiva, i Tigrotti di Busto Arsizio sembrano comunque avere tutte le carte in regola per piazzarsi nelle prime posizioni della griglia play off.

DIRETTA PRO SESTO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pro Patria sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 251: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Sesto e Pro Patria presso lo stadio Ernesto Breda. I padroni di casa allenati da Fabrizio Parravicini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Livieri, Magonara, Pecorini, Caverzasi, Bosco; Gualdi, Ruggiero, Di Munno; Sala, Mutton; Cominetti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Javorcic con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Greco; Lombardoni, Boffelli, Gatti; Colombo, Nicco, Bertoni, Brignoli, Pizzul; Latte Lath, Parker.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Sesto e Pro Patria, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.80 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.35 volte la posta scommessa.

