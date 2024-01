Diretta/ Pro Sesto Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Bruschi! (28 gennaio 2024)

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Pro Sesto e Pro Vercelli è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Paci provano subito ad affacciarsi in zona offensiva con un colpo di testa di Bruschi deviato e parato intorno al 10′. Ecco le formazioni ufficiali: PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Marianucci, Iotti, Toninelli; Poggesi, Bussaglia, Santarpia, Gattoni, Maurizii; Bruschi, Sereni. A disposizione: Formosa, Bagheria, Basili, Kristoffersen, D’Alessio, Mapelli, Ferro, Toci, Giorgeschi, Florio. All.: Paci. PRO VERCELLI (4-3-3) – Sassi; Frey, Citi, Camigliani, Sarzi Puttini; Houdi, Santoro, Iotti; Pannitteri, Mustacchio, Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Carosso, Nepi, Casazza, Contaldo Rutugliano, Forte, Parodi, Pesce, Petrella. All.: Dossena. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pro Sesto Pro Vercelli sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio della Tv satellitare Sky, in alternativa sempre con la stessa modalità sarà possibile seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Sesto Pro Vercelli evidenzia due squadre che guardando la classifica si posizionano rispettivamente al diciannovesimo e quinto posto. Partendo dai padroni di casa i punti raccolti fino a questo momento risultano essere 17. Una stagione non felice per il Pro Sesto che ha realizzato solamente 13 gol in questo campionato, uno in più rispetto al peggior attacco che viene rappresentato dall’Alessandria.

Le reti subite sono invece 25. Ospiti che invece si ritrovano al quinto posto con ben 35 punti raccolti all’interno delle prime 22 gare di campionato giocate. Le reti realizzate sono 32 mentre quelle subite 24. Tra i nomi coinvolti in campo spiccano due in maglia bianconera per la Pro Vercelli. Stiamo ovviamente parlando di Matteo Maggio e Mattia Mustacchio. I due calciatori hanno realizzato rispettivamente 8 e 7 reti, quest’ultimo, però, non va in rete dal 13 novembre 2023. (Marco Genduso)

PRO SESTO PRO VERCELLI: OBIETTIVI DIVERSI!

Quello che andremo a vedere nella diretta di Pro Sesto Pro Vercelli sarà uno scontro che mette davanti due squadre che cercano di riscattare le ultime prestazioni e ottenere risultati positivi. La partita è in programma oggi 28 gennaio alle ore 18:30. Il Pro Sesto, attualmente penultimo in classifica, ha attraversato un periodo di difficoltà, registrando cinque pareggi e tre sconfitte nelle ultime otto partite. La squadra cercherà disperatamente di invertire la tendenza negativa e conquistare punti preziosi che possono fare la differenza nella lotta per la salvezza.

Gli ospiti piemontesi invece, attualmente al quinto posto in classifica e in zona playoffs, arrivano a questa partita dopo due sconfitte consecutive. La squadra sarà motivata a interrompere questa serie negativa e consolidare la propria posizione nelle zone che contano di più in classifica. Quello che spaventa però è che nell’ambiente di Vercelli è che la squadra si stia un po’ troppo rilassando sugli allori, come se dopo l’ottimo avvio di stagione fosse tutto già fatto. Ma la stagione è ancora lunga e non si può rischiare di veder sfumare gli obiettivi stagionali per queste superficialità.

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci ora dalla diretta di Pro Sesto Pro Vercelli alle probabili formazioni del match. I padroni di casa, sembrano optare per il 3-5-2. In mezzo al campo, il regista Gattoni sarà fondamentale per la costruzione del gioco, contribuendo con le sue capacità di impostazione. La coppia d’attacco composta da Sereni e Kristoffersen cercherà di sfruttare i suoi lanci lunghi per creare sponde che uno o l’altro possano usare per attaccare l’area di rigore.

Dall’altra parte gli ospiti opteranno per il 4-3-3, mettendo in campo un tridente d’attacco composto da Maggio, Nepi e Mustacchio. Questi tre giocatori cercheranno di sfruttare i campi aperti che lascerà ditreo di se la punta centrale, in maniera tale da aprire le maglie della difesa a tre casalinga e arrivare in porta. La Pro Vercelli, nonostante le recenti sconfitte, è determinata a riscattarsi e confermare la sua posizione nei playoff.

PRO SESTO PRO VERCELLI, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Pro Sesto pro Vercelli dal sito di Intralot: il segno 1 viene dato a 2,1 e decreterebbe la vittoria del pro Sesto, emntre il pareggio distinto dal segno X viene dato a 3,2. La vittoria della Pro Vercelli invece a 1,8.











