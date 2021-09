Diretta/ Pro Sesto Pro Vercelli (Serie C) streaming video tv: Scienza vuole conferme

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI: REGNA L’EQUILIBRIO

Pro Sesto Pro Vercelli, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Chiede conferme alla sua Pro Vercelli Beppe Scienza, passato alla guida della formazione piemontese dopo la parentesi sulla panchina del Monopoli. L’esordio è stato confortante col successo interno di misura contro il Lecco arrivato però solo a 2′ dal novantesimo grazie a un calcio di rigore trasformato da Bunino. I Bianchi cercheranno ora continuità per proporsi immediatamente al vertice della classifica nel girone A.

Per la Pro Sesto invece nella prima giornata di campionato è arrivata una sconfitta di misura sul campo della Giana Erminio, sfida dell’hinterland milanese che ha premiato, nonostante l’equilibrio e una prova dei sestesi non da buttare via, la formazione di Gorgonzola. Primo impegno casalingo di alto livello, le due squadre nella scorsa stagione erano nello stesso raggruppamento e la Pro Sesto diede un dispiacere casalingo ai vercellesi, che non vincono a Sesto San Giovanni dallo 0-2 datato 20 febbraio 2010.

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pro Vercelli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PRO VERCELLI

Le probabili formazioni di Pro Sesto Pro Vercelli, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Antonio Filippini schiererà il squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini; Capelli, Gattoni, Cerretelli, Marchesi, Lucarelli; Scapuzzi, Buongiorno. Risponderà la Pro Vercelli allenata da Giuseppe Scienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tintori; Auriletto, Masi, Cristini; Iezzi, Belardinelli, Awua, Emmanuello, Crialese; Rolando, Bunino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



