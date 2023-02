Diretta Pro Sesto Pro Vercelli/ Streaming video tv: capolista per l’allungo (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PRO VERCELLI: VINCERE PER SVOLTARE

La diretta Pro Sesto Pro Vercelli , in programma domenica 26 febbraio alle ore 17:30, racconta di una gara di fondamentale importanza per entrambe le compagini. Da una parte la capolista, in un turno sulla carta abbordabile, ha la possibilità di allungare in vetta alla graduatoria del girone A; dall’altra i bianconeri, dopo l’esonero di mister Massimo Paci, hanno bisogno di punti per non rimanere invischiati nella complessa lotta per evitare i play-out. In più gli ospiti vorranno vendicare la sconfitta patita all’andata tra le mura amiche (1-2).

PRO SESTO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Sesto Pro Vercelli, valida per la ventinovesima giornata del girone A di Serie C, sarà visibile su Eleven Sports, in streaming live e on demand. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

PRO SESTO PRO VERCELLI: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Pro Vercelli vedono entrambe le squadre con qualche dubbio. Per mister Andreoletti difficile cambiare qualcosa rispetto alle ultime uscite dove sono stati inanellati quattro successi e un pareggio in cinque gare. Saranno, quindi, ancora Gerbi e Capelli a guidare il reparto offensivo mentre tra i pali il solito Del Frate. In casa Pro Vercelli, invece, la panchina è stata affidata a Massimo Gardano, promosso dalla Primavera dopo l’esonero di Paci. Il neo tecnico dei piemontesi per la trasferta di Sesto San Giovanni dovrà rinunciare Marco Perrotta e Riccardo Febbrasio, entrambi infortunati.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Pro Sesto Pro Vercelli vedono una sfida equilibrata a dispetto della classifica. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra che comanda il girone A vale 2.15 contro i 3.40 attribuiti ai bianconeri ospiti e la quota 3.05 riferita al segno X. Si prospetta, inoltre, una partita avara di gol visto l’Over 2.5 a 2.55. L’Under 2.5, invece, si gioca solo a 1.45.

