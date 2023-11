Diretta/ Pro Sesto Renate video streaming tv: ecco i numeri del derby lombardo (Serie C, 3 novembre 2023)

DIRETTA PRO SESTO RENATE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pro Sesto Renate pone di fronte due formazioni che in passato si sono affrontate ben 8 volte. L’ago della bilancia pende dalle parti della formazione ospite con ben quattro successi in 8 partite, quindi il 50%. La prima volta queste due formazioni si sono affrontate è stato nel 2021, confermando la genesi molto recente di questa sfida. Successo con il risultato di 2-0 che lascia spazio ad un pareggio e nuovamente tre vittorie consecutive per il Renate, rispettivamente con i risultati di 3-0; 1-4 e 3-1. Da segnalare la sfida del 2022 vinta in rimonta dal Renate grazie alle reti realizzate da Maistrello, Piscopo, Rossetti e Cicconi.

La sfida con più gol, e anche quella con più emozioni, è datata 19 novembre 2022. Ben 7 gol tra entrambe le formazioni con il risultato che vide vincere in trasferta il Pro Sesto per 3-4. Triplo vantaggio da parte del Renate e rimonta incredibile realizzata dagli ospiti che riuscirono a vincere la partita grazie alla rete di Felice D’Amico nel finale. Le ultime due sfide sono terminate con il risultato di pareggio. (Marco Genduso)

PRO SESTO RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Renate sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Renate in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Sesto Renate, in diretta sabato 3 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C. Dopo una sconfitta e due pareggi il Renate è determinato a tornare alla vittoria. Per il Renate, ottenere una vittoria è fondamentale per mantenere una posizione solida nella parte alta della classifica, attualmente occupando il sesto posto con 17 punti. Al contrario, la Pro Sesto sta attraversando un periodo difficile, non essendo riuscita a vincere negli ultimi cinque turni, pareggiando in casa della Giana Erminio nell’ultimo turno.

Questa mancanza di vittorie ha portato la squadra a scivolare verso la parte bassa della classifica, trovandosi al diciassettesimo posto con dieci punti. Dopo la prima vittoria contro il Fiorenzuola (3-1), la Pro Sesto non è più riuscita a vincere al Breda. Il Renate, d’altra parte, cerca la terza vittoria in trasferta della stagione dopo i successi contro Fiorenzuola (1-0) e Vicenza (2-1). Nella scorsa stagione, la Pro Sesto ha vinto contro il Renate 3-4 in una partita avvincente presso lo stadio Città di Meda, mentre nel ritorno il risultato è stato un pareggio 0-0.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO RENATE

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Renate, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Francesco Parravicini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botti, Toninelli, Marianucci, Giorgeschi, Mapelli, Gattoni, Palazzi, Maurizii, Sala, Sereni, Bruschi. Risponderà il Renate allenato da Massimo Pavanel con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Fallani, Possenti, Gasperi, Esposito, Procaccio, Amadio, Auriletto, Sartore, Bracaglia, Garetto, Sorrentino.

PRO SESTO RENATE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











