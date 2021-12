DIRETTA/ Pro Sesto Virtus Verona (risultato finale 0-2): scaligeri sempre più su!

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO FINALE 0-2) SCALIGERI SEMPRE PIU’ SU!

Lenta ma inesorabile prosegue la scalata in classifica della Virtus Verona, che con i gol di Lonardo e Danti passa anche in casa di una Pro Sesto che non riesce a risollevarsi dai bassifondi della classifica. I sestesi hanno avuto la chance al 24′ del secondo tempo per riaprire il match ma una girata di Capogna è terminata di pochissimo sopra la traversa, quindi anche gli scaligeri hanno sfiorato il tris al 41′ con Danieli che ha sprecato a lato solo davanti a Del Frate, ma è andata benissimo agli ospiti anche con lo 0-2 finale. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

RADDOPPIA DANTI!

Dopo il vantaggio la Virtus Verona ha continuato ad attaccare chiudendo il primo tempo con due ottime chance, un palo colpito da Halfredsson e un pallone sparato fuori da Pellacani a due passi dalla porta. All’intervallo triplo cambio per la Pro Sesto con Della Giovanna, Scapuzzi e Gattoni sostituiti rispettivamente da Mazzarani, Capelli e Buongiorno. Dopo 3′ però si infortuna Pecorini e Banchieri deve inserire anche Gualdi dalla panchina. La Virtus Verona continua però a fare la partita, al 16′ Del Frate respinge di piedi e nega la doppietta a Lonardi ma non può nulla su Danti, che al 18′ firma il raddoppio sfruttando proprio un assist di Lonardi. (agg. di Fabio Belli)

LA SBLOCCA LONARDI!

Inizia decisamente con piglio più deciso il match la Virtus Verona che sfiora il vantaggio al 17′ con Lonardi, che vede la sua rasoiata di sinistro finire fuori d’un soffio. Sono comunque le prove generali del gol dello 0-1 che lo stesso Lonardi realizza al 21′, bravo a sfruttare un assist di Danti. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Pro Sesto (4-2-3-1): Del Frate; Marsupio, Caverzasi, Pecorini, Della Giovanna; Gattoni, Brentan; Ghezzi, Marchesi, Scapuzzi; Capogna. A disp. Bagheria, Mazzarani, Capelli, Gualdi, Buongiorno, Grandi, Lucarelli, Motta, Ferrero. All. Banchieri. Virtus Verona (3-5-2): Sibi; Daffara, Cella, Pellacani; Zugaro, Lonardi, Hallfredsson, Metlika, Amadio; Pittarello, Danti. A disp. Giacomel, Mazzolo, Munaretti, Danieli, Arma, Visentini, Tronchin, Carlevaris, Faedo, Silvestri, Nalini, Marchi. All. Fresco. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Solo pochi istanti prima di dare la parola al campo per la diretta tra Pro Sesto e Virtus Verona: nella trepidante attesa vediamo che numeri hanno messo da parte i due club, alla vigilia della 18^ giornata di campionato. Penultimi del girone A, i giocatori della Pro Sesto in casa non hanno mai vinto, ma hanno pareggiato cinque volte e tre volte hanno perso, mettendo da parte pure un bottino amaro per quanto riguarda i gol, con cinque reti segnate e otto subite davanti al pubblico amico.

Da parte loro i giocatori della Virtus Verona in trasferta hanno certo fatto meglio dei rivali, riuscendo a vincere due match: per i rossoblù pure fuori casa quattro volte è uscito il segno X, mentre tre sono state le sconfitte con undici reti fatte e dodici subite. Ora diamo però la parola al campo, via!

I TESTA A TESTA

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Pro Sesto e Virtus Verona, bella sfida per la 18^ giornata della Serie C: pure prima di udire il fischio d’inizio andiamo a vedere anche che cosa ci riserva lo storico che unisce i due club. Pure se i dati in nostro possesso sono davvero pochi. Lista alla mano leggiamo infatti appena due precedenti segnati tra Pro Sesto e Virtus Verona, entrambi occorsi durante la stagione regolare della Serie C 2014-15.

Il riferimento dunque è piuttosto datato, ma pure ci pare giusto ricordare che allora fu successo della Pro Sesto nel turno di andata in casa e solo pareggio a reti bianche al ritorno: mai dunque la Virtus Verona ha trovato soddisfazione in questo scontro diretto. Chissà che i rossoblu abbiano maggiore fortuna oggi! (agg Michela Colombo)

PRO SESTO VIRTUS VERONA: PARTITA EQUILIBRATA

Pro Sesto Virtus Verona, in diretta domenica 12 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Scaligeri in crescita e al momento ottavi in classifica, dopo due vittorie consecutive contro Mantova e Juventus U23 è arrivato un pari interno contro l’Albinoleffe, ma dopo un avvio di stagione difficile la Virtus ha cambiato passo, riproiettandosi in zona play off.

La Pro Sesto è invece ancora penultima in classifica, reduce da tre pareggi consecutivi contro Albinoleffe, Trento e Legnago Salus. Lombardi ancora sterili in attacco con soli 12 gol realizzati, solo la Giana Erminio ultima in classifica ha fatto peggio con 9. Le due squadre tornato ad affrontarsi a Sesto San Giovanni dai tempi della Serie D, il 30 novembre 2014 la Pro Sesto ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno disputato contro la Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Virtus Verona, match che andrà in scena all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Simone Banchieri schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate, Maldini, Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Brentan, Gattoni, Capelli; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi. Risponderà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Giacomel; Mazzolo, Cella, Munaretti, Daffara; Zarpelloni, Hallfredsson, Lonardi; Danti; Marchi, Pittarello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Pro Sesto Virtus Verona all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.



