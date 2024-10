VIDEO TRIESTINA VIRTUS VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nereo Rocco la Virtus Verona si impone in trasferta contro la Triestina con un netto 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le squadre sembrano inizialmente volersi studiare a vicenda ma con il passare dei minuti le giocate dei veneti aumentano di intensità ed i friulani, che avevano anche centrato la traversa con Pavlev intorno al 9′, pagano questo atteggiamento rimanendo in inferiorità numerica a partire dal 23′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata in pochi istanti da Vertainen.

La Virtus approfitta della situazione favorevole e sblocca il punteggio verso il 34′ per merito del gol segnato da De Marchi, autore di una bella conclusione vincente da fuori area. Nel secondo tempo gli alabardati provano a suonare la carica andando a caccia dell’eventuale rete del pareggio in particolare al 67′ con un colpo di testa di Olivieri parato in corner da Sibi.

Nel finale i rossoblu chiudono i conti in modo definitivo nel recupero al 90’+7′ in contropiede con il gol firmato da Gatti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Simone Gavini, proveniente dalla sezione AIA di Aprilia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Vertainen al 13′ ed al 23′, con conseguente rosso ed espulsione, e Pavlev al 64′ da un lato, Calabrese al 50′ e Toffanin al 64′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dal proprio stadio in questa decima giornata di campionato permettono alla Virtus Verona di raggiungere quota 13 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Triestina rimane ancorata nelle retrovie con soli 5 punti.

