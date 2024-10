DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo al momento della diretta di Triestina Virtus Verona, partita che prima di commentare in vostra compagnia vogliamo prima di tutto approfondire come di nostro consueto con l’analisi dei precedenti, in questo modo cercheremo la favorita storica e cosa più importante, rivivremo qualche momento importante nella storia delle due squadre e della nostra Serie C. Il numero totale di partite fino a questo momento è sette, abbastanza per avere un campione degno di nota se rapportato alla Serie C. Le sette partite si dividono in tre vittorie per la Triestina, tre pareggi e una singola vittoria per la Virtus Verona che ha sempre trovato difficoltà contro la Triestina.

Video Virtus Verona Arzignano (2-1)/ Gol e highlights: Pagliuca, rete nel recupero! (Serie C 12 ottobre 2024)

Solamente una volta in casa infatti la Virtus è riuscita a vincere e lo ha fatto anche di misura. L’ultimo match è finito in parità per 0-0 mentre il risultato più netto è un semplice 2-0 a favore dei padroni di casa, difficilmente infatti si segnano tanti gol guardando i precedenti, spostiamoci adesso sulle statistiche della diretta di Triestina Virtus Verona per capire se anche i trend delle due squadre sono d’accordo con noi. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Virtus Verona Arzignano (risultato finale 2-1): gol di Pagliuca al 94'! (Serie C 12 ottobre 2024)

DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno assistere in diretta tv alla sfida fra Triestina e Virtus Verona le indicazioni sono quelle canoniche per il campionato di Serie C. Dunque diretta sulla pay tv satellitare per tutti coloro che saranno abbonati a Sky oppure, con un abbonamento a NOW Tv, si potrà seguire la diretta Triestina Virtus Verona in streaming video via internet.

SFIDA A NORD-EST

Alle ore 17.30 di sabato, la diretta Triestina Virtus Verona sarà una sfida già cruciale per una Triestina che ha faticato tantissimo in questo inizio di stagione. Nell’ultimo turno di campionato la formazione alabardata è caduta ancora, perdendo in casa dell’Alcione Milano, e si ritrova al momento al penultimo posto in classifica, in solitudine con 5 punti, nel girone A di Serie C.

DIRETTA/ Alcione Milano Triestina (risultato finale 1-0): l'Alcione vince ancora! (Serie C, 12 ottobre 2024)

L’avvio stagionale è stato problematico anche per la Virtus Verona ma gli scaligeri hanno compiuto un importante balzo in avanti grazie alle ultime due vittorie consecutive, compresa l’ultima casalinga contro l’Arzignano. Uno scatto da 6 punti in due partite che hanno fatto al momento uscire la Virtus dalla zona play out del girone, con i veronesi che avevano raccolto solo 4 punti nelle precedenti 7 partite.

TRIESTINA VIRTUS VERONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Triestina Virtus Verona, per capire le possibili mosse dal 1′ dei due allenatori. Per la Triestina partenza con un 3-5-2 con Roos a difesa della porta e una difesa a tre con titolari Germano, Moretti e Rizzo. Gli esterni laterali alabardati saranno Pavlev e Bijleveld, a centrocampo si muoveranno Braima, Correia e Vallocchia mentre in attacco ci sarà spazio per la coppia El Azrak-Vertainen. Per quanto riguarda la Virtus Verona, 3-5-2 con difesa a tre composta da Calabrese, Catena e Munaretti davanti all’estremo difensore Alfonso. Sulle fasce spazio a Daffara e Rigo con Metlika, Zarpellon e Mehic chiamati a muoversi sulla mediana, mentre in attacco faranno coppia De Marchi Contini.

TRIESTINA VIRTUS VERONA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le ipotesi su chi possa essere favorito sul match, le indicazioni dei bookmaker sulla diretta Triestina Virtus Verona propongono un quadro piuttosto equilibrato per le scommesse. Vittoria della Triestina quotata 2.40, quota per il pareggio fissata a 3.20 e quota relativa alla vittoria esterna della Virtus Verona proposta a 2.65.