VIDEO VIRTUS VERONA ARZIGNANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini la Virtus Verona vince in extremis per 2 a 1 contro l’Arzignano come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Virtussini cominciano bene la partita prendendone presto in mano il controllo anche grazie alla rete del vantaggio siglata verso il 17′ da De Marchi, preciso nel trasformare il calcio di rigore concesso a causa del fallo commessa Milillo nei confronti di Zarpellon.

Video Monopoli Crotone (1-1)/ Gol e highlights: Angileri risponde a Di Pasquale! (Serie C 12 ottobre 2024)

I minuti passano e gli ospiti tentano di ripristinare l’equilibrio con un paio di spunti di Benedetti tramite le parate dell’ottimo Alfonso tra il 26′ ed il 30′. Nemmeno l’altro portiere Manfrin vuole essere da meno evitando il peggio sia su Contini che De Marchi al 43′ ed il suo compagno Benedetti riesce quindi a pareggiare al 44′ con un tocco sotto da distanza ravvicinata.

Video Pro Patria Lecco (2-1)/ Gol e highlights: Somma completa il sorpasso! (Serie C 12 ottobre 2024)

Nel secondo tempo i Grifoni provano a ripartire in maniera analoga rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente sebbene Alfonso salvi i suoi pure su Mattioli al 52′. Nel finale neanche Milillo combina di meglio al 63′ e nel recupero ci pensa Pagliuca a riportare avanti l’Arzignano una volta per tutte al 90’+4′ insaccando la sfera respinta da Manfrin su un colpo di testa di Gomez.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Maccorin, proveniente dalla sezione di Pordenone, ha estratto il cartellino giallo in sei occasioni ammonendo rispettivamente Calabrese al 24′, Daffara all’86’ e Pagliuca al 90’+4′ da un lato, Milillo al 15′, Lakti al 41′ e Benedetti all’86’ dall’altro. I tre punti conquistati in casa nella nona giornata di campionato permettono alla Virtus Verona di salire a quota 10 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre l’Arzignano rimane bloccato in ultima posizione a 4 punti.

Video Giana Erminio Padova (0-1)/ Gol e highlights: la decide Delli Carri! (Serie C 12 ottobre 2024)

VIDEO VIRTUS VERONA ARZIGNANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS