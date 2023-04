Diretta/ Pro Sesto Virtus Verona (risultato finale 2-1): Gerbi la decide nel recupero

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO FINALE 2-1): GERBI LA DECIDE

La Pro Sesto vince davanti agli occhi del proprio pubblico, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, conquistando tre punti importantissimi, al termine di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo avvio equilibrato ma frizzante, e padroni di casa che con il passare dei minuti riescono ad ottenere il pallino del gioco, bussando più volte alla porta avversaria con Gerbi e Radaelli. Al 32esimo arriva il meritato vantaggio: Gerbi recupera palla ed allarga intelligentemente per Corradi, il quale prova una conclusione rimpallata e finisce per favorire Bianco, che da due passi gonfia la rete.

Nel secondo tempo la Virtus Verona cambia atteggiamento, diventa più propositiva, ed al 48esimo impegna immediatamente Del Frate con il tentativo di Danti. Al 55esimo il punteggio torna in parità: Faedo salta più in alto di tutti, e sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo vince il duello con Toninelli, spedendo il pallone in rete. Incornata imperiosa. I rossoblù prendono coraggio, ci credono e con Nalini nel finale hanno due chance clamorose, prima con un palo sfortunatissimo ed all89esimo con un sinistro tenebroso. Nel recupero, però, la vince la Pro Sesto: contropiede ben orchestrato dai biancocelesti e freddezza da vero attaccante di Gerbi, che dall’interno dell’area la mette all’incrocio. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO 1-1): FAEDO LA PAREGGIA

Arrivati alla mezz’ora del secondo tempo, Pro Sesto e Virtus Verona sono ferme sull’1-1, con gli ospiti che iniziano la ripresa, come ci aspettavamo, con tutt’altro approccio. Al 48esimo Danti sugli sviluppi di un corner costringe Del Frate al miracolo, suonando la carica per la rimonta. Al 49esimo reagisce la Pro, ma il tiro di Gerbi è centrale, facile per Giacomel.

Al 55esimo arriva la rete del pareggio: Faedo salta più in alto di tutti, e sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo vince il duello con Toninelli, spedendo il pallone in rete. Incornata imperiosa. Non resta a guardare la formazione lombarda, con Radaelli che al 62esimo lascia partire un diagonale insidiosissimo che si perde alla sinistra dell’estremo difensore avversario. Ci aspetta un finale di fuoco. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Pro Sesto e Virtus Verona vanno negli spogliatoi dello Stadio Ernesto Breda sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa, al termine del primo tempo di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. Con il passare dei minuti i biancocelesti avevano preso campo, flirtando con il vantaggio prima con Gerbi, e successivamente con Radaelli.

Al 32esimo, infatti, la lattina si stappa: Gerbi recupera palla ed allarga intelligentemente per Corradi, il quale prova una conclusione rimpallata e finisce per favorire Bianco, che da due passi gonfia la rete. Prova a reagire immediatamente la formazione veneta conquistandosi un fallo in zona offensiva, ma nel finale di frazione non arrivano chance nitide. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): GERBI PROVA!

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, Pro Sesto e Virtus Verona sono inchiodate sul risultato di 0-0, in un match non ricco di occasioni e con pochissimi squilli offensivi. I padroni di casa provano a sviluppare le azioni sull’out di sinistra, ma non capitano grosse chance. Per ben due volte Suagher viene anticipato dalla retroguardia avversaria, che sventa la minaccia.

Al 22esimo ecco il primo vero squillo del biancocelesti: Gerbi arriva al limite dell’area, sfonda, e fa partire un mancino che per pochi centimetri non inquadra lo specchio della porta. Al 29esimo è Radaelli, che con un destro improvviso costringe Giacomel agli straordinari, a impensierire la difesa ospite, ma il punteggio resta invariato. Veneti non pervenuti. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): FASE DI STUDIO

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, la Pro Sesto ospita la Virtus Verona in questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A, dove i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di misura contro il Pordenone, mentre i veneti hanno vinto contro la Pergolettese nell’ultimo turno di campionato, allungando la propria striscia positiva.

Partita piacevole in questi primi 5 minuti, con i rossoblù che conquistano una punizione interessante, ma non riesce a concretizzare. Al secondo minuto Sgarbi prova a spaventare la Virtus, ma la difesa è attenta e allontana. Fase di studio intensa, nessuna delle due squadre vuole sbilanciarsi troppo, ma non si sta rinunciando a giocare. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO SESTO VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

In procinto di iniziare la diretta di Pro Sesto Virtus Verona, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano questa partita che si preannuncia equilibrata tra due rivelazioni di questa stagione sportiva. I padroni di casa, infatti, stazionano al terzo posto con cinquantasette punti (quindici vittorie, dodici pareggi, sette sconfitte).

Inivece i rossoblù allenati da Fresco, reduci da ben quattro successi di fila, occupano la quinta posizione con cinquantuno punti (tredici vittorie, dodici pareggi, nove sconfitte). Un cammino importantissimo per due formazioni partite con l’obiettivo di mantenere la categoria. Virtus Verona che, inoltre, vanta la seconda migliore difesa del raggruppamento A con venticinque reti al passivo, solamente la capolista FeralpiSalò ha fatto meglio. (Giulio Halasz)

PRO SESTO VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Sesto Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO SESTO VIRTUS VERONA: SCONTRO DIRETTO PER I PLAYOFF!

Pro Sesto Virtus Verona, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Scontro diretto in zona playoff tra due squadre reduci da momenti diametralmente opposti.

La Pro Sesto è terza in classifica con 57 punti, a -5 dalla Feralpisalò capolista: sin qui quindici vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte. Dopo tre pari di fila, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Pordenone. La Virtus Verona, invece, è quinta a quota 51 punti, frutto di tredici vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte. Quattro vittorie di fila per i rossoblu, l’ultima per 1-0 sulla Pergolettese.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO VIRTUS VERONA

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match, è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Virtus Verona. Partiamo dai padroni di casa, Andreoletti conferma il 3-4-1-2: Del Frate, Giubilato, Marzupio, Toninelli, Capelli, Gattoni, Corradi, Vaglica, Sala, Gerbi, Sgarbi. Passiamo adesso alla compagine veneta, rossoblu schierati con il canonico 3-4-3: Giacomel, Cella, Ruggero, Faedo, Daffara, Manfrin, Lonardi, Talarico, Danti, Casarotto, Fabbro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Virtus Verona vedono leggermente favorita la formazione di casa. Andiamo ad analizzare i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria dei lombardi è a 2,30, il segno X è a 3,00, mentre il successo corsaro dei veneti è a 2,95. Spazio alle scommesse sul numero di reti: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,45. Meno distanza tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,10 e 1,64.











