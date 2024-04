DIRETTA/ Pro Vercelli Albinoleffe video streaming tv: piemontesi avanti in passato (Serie C, 6 aprile 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI ALBINOLEFFE: TESTA A TESTA

Tra poco inizierà la diretta Pro Vercelli Albinoleffe, diamo un’occhiata ai testa a testa di questa sfida per entrare meglio in clima partita. Nelle 14 gare precedenti, i piemontesi hanno vinto per 6 volte rispetto ai 3 successi dell’Albinoleffe e i 5 pareggi. Gli ultimi precedenti sono finiti entrambi 1-0 per la Pro con reti di Laribi a marzo 2023 e Maggio a dicembre dello stesso anno, nel match d’andata di quest’anno.

L’ultimo successo dell’Albinoleffe è quello del 2022 con il successo per 3-1 targato Manconi, Tomaselli e Cori su rigore. La Pro era passata in vantaggio con Saco, ma sull’1-0 verso l’ora di gioco un cartellino rosso di Perrotta ha cambiato l’inerzia. Le squadre si sono sfidate anche in Coppa Italia Serie C, come accaduto nel 2021 quando il Leffe ebbe la meglio ai calci di rigore con un risultato finale complessivo di 6-4. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PRO VERCELLI ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Pro Vercelli Albinoleffe sarà visibile in due modi diversi: quello più tradizionale consiste nel fare un abbonamento al tv satellitare di Sky e aggiungere ad esso il pacchetto Calcio. Per gli utenti più Smart con le stesse modalità sarà possibile seguire la partita anche con la piattaforma di NowTv, tramite le sopracitate modalità facendo parte dell’ecosistema Sky.

CHE COSA ASPETTARCI?

Derby alle porte quello che vivremo in questa diretta di Pro Vercelli Albinoleffe, in onda oggi 6 aprile 2024 alle ore 16,15 per la 35esiam giornata di Serie C. I casalinghi arrivano a questo importante scontro dopo un pareggio contro l’Alessandria e occupano attualmente il nono posto in classifica, posizione che li qualificherebbe ai playoff.

Dall’altra parte del campo, gli ospiti dell’Albinoleffe giungono a questa sfida dopo un pareggio contro il Trento per 2-2. Una vittoria oggi potrebbe consentire loro di sorpassare i padroni di casa e accedere direttamente alla zona playoff.

PRO VERCELLI ALBINOLEFFE: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta di Pro Vercelli Albinoleffe: per i padroni di casa, ci si aspetta che Mustacchio sia l’arma principale in attacco. L’attaccante esterno è noto per il suo dribbling asfissiante, capace di ubriacare i propri marcatori e creare pericoli nella difesa avversaria.

Per l’Albinoleffe, ci sarà Italen, che fa della velocità la sua arma principale per partire in contropiede. Con la sua rapidità e agilità, sarà un elemento chiave nella strategia offensiva della squadra ospite, cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria con le sue incursioni fulminee.

PRO VERCELLI ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Per conoscere le quote della diretta di Pro Vercelli Albinoleffe basta andare a consultare il bookmaker di Sisal: il segno 1 è fissato a 2 fisso mentre il segno X ha una quota pari a 2,4. La vittoria opsite invece è fissata a 2,8.











