DIRETTA PRO VERCELLI PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Pochissimi minuti alla diretta di Pro Vercelli Pergolettese, presentiamo la partita di Serie C con qualche statistica che inevitabilmente deve però fare riferimento alla scorsa stagione agonistica. Le due formazioni si ritrovano ancora nel girone A della Serie C, con la Pro Vercelli che ripartirà dall’ottavo posto nella classifica finale a quota 53 punti, che per i piemontesi furono frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte, poi però l’avventura ai playoff si fermò subito al primo turno.

Video/ Inter Pergolettese (2-1) gol e highlights: decidono Taremi e Salcedo (Amichevole 22 luglio 2024)

Dall’altra parte ecco la Pergolettese, che raggiunse invece l’obiettivo fondamentale della salvezza grazie a un bottino di tredici vittorie, sei pareggi e diciannove sconfitte, che garantirono ai cremaschi 45 punti in classifica. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Pro Vercelli Pergolettese comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Inter Pergolettese (risultato finale 2-1): raddoppia Salcedo! (amichevole, 22 luglio 2024)

PRO VERCELLI PERGOLETTESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Vercelli Pergolettese sarà affidata alla televisione satellitare, perché alcune delle partite del campionato di Serie C sono fornite da questa emittente e in particolar modo ci sarà preminenza sui posticipi del lunedì: di conseguenza la diretta Pro Vercelli Pergolettese sarà riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che potranno avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Formazioni Inter Pergolettese/ Inzaghi ritrova Asllani e Zielinski (amichevole, oggi 22 luglio 2024)

PRO VERCELLI PERGOLETTESE: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Pro Vercelli Pergolettese, partita valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. Il primo match risale al 29 settembre 2019 e racconta di un pareggio senza reti.

Il 3 marzo 2021, invece, la prima vittoria bianconera: 1-0 con la rete decisiva firmata da Rolando nel primo tempo. Stesso risultato che è maturato nello scorso campionato, il 21 ottobre 2023, con la rete firmata da Comi nel secondo tempo. La Pergolettese non ha mai vinto in casa della Pro Vercelli, nemmeno nell’unica sfida di Coppa Italia datata 21 agosto 2021 e vinta dai bianconeri dopo la lotteria dei calci di rigore. (Giulio Halasz)

PRO VERCELLI PERGOLETTESE: A CACCIA DI RISCATTO!

La diretta Pro Vercelli Pergolettese si gioca allo stadio Silvio Piola, alle ore 20:45 di lunedì 26 agosto, e riguarda la prima giornata nel girone A di Serie C 2024-2025: il campionato di terza divisione è cominciato, e in uno dei posticipi arriva anche il turno di due squadre che potrebbero essere accomunate dall’obiettivo playoff, raggiunto lo scorso anno da una deludente Pro Vercelli che però è stata subito eliminata dalla Giana Erminio, e dunque ancora una volta non è riuscita a fare il salto di qualità andando a lottare per una Serie B che a questo punto manca da parecchio tempo.

La Pergolettese la post season l’aveva timbrata nella stagione precedente, e non è riuscita a confermarsi: tuttavia la squadra cremasca ha festeggiato la salvezza (curiosamente arrivata battendo la Giana Erminio in trasferta) come un ottimo risultato, il che ci dice che anche quest’anno la conferma della categoria sia il principale obiettivo anche se poi, come detto, c’è l’ambizione nel provare a fare un passo in più. Intanto staremo a vedere cosa succederà nella diretta Pro Vercelli Pergolettese, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni della partita.

DIRETTA PRO VERCELLI PERGOLETTESE: PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Pro Vercelli Pergolettese Paolo Cannavaro punta sul 3-5-2: Serpe, Bagetti e De Marino davanti al portiere Rizzo insidiato da Passador, Iezzi e Carosso potrebbero essere i laterali di centrocampo con Emmanuello e Iotti quasi sicuri del posto, mentre Louati può soffiare la maglia a Rutigliano che comunque parte favorito. Stuzzica il tandem offensivo: Bunino ha fatto molto bene in Serie C ed è ormai una sicurezza in questa categoria, il giovane Dell’Aquila arriva in prestito dal Torino con la cui Primavera ha mostrato ottime cose.

Nella diretta Pro Vercelli Pergolettese Giovanni Mussa può cambiare qualcosa rispetto al ko di Coppa Italia Serie C: in difesa Stante può sostituire Tonoli o Bignami, conferma per Lambrughi davanti a Cordaro mentre a centrocampo Albertini (nuovo arrivato) e Scarsella possono giocare come mezzali per Careccia e Jaouhari, con Arini da frangiflutti davanti al reparto arretrato e due esterni che possono essere Cerasani e OIivieri, con Schiavini e Capoferri in alternativa. Davanti ci sono Anelli e Piu, ma Sean Parker si candida per una maglia.