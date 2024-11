DIRETTA PRO VERCELLI ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Finalmente con la diretta Pro Vercelli Alcione Milano (insieme ad altri anticipi) sta per iniziare la quattordicesima giornata del campionato di Serie C 2024-2025 nel girone A, la presentiamo con i numeri di piemontesi e lombardi nelle precedenti uscite della stagione. La storia è rovesciata, perché la Pro Vercelli è purtroppo in coda alla classifica con appena 12 punti, frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e ben sette sconfitte, mentre l’Alcione Milano è una eccellente rivelazione con sette vittorie, un pareggio e cinque sconfitte per 22 punti totali.

Le ultime due sconfitte hanno però interrotto un periodo da favola, mentre per la Pro Vercelli c’è un pareggio nell’ultimo turno, che ha almeno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Pro Vercelli Alcione Milano comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRO VERCELLI ALCIONE MILANO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Pro Vercelli Alcione Milano dovrebbe come di consueto essere garantita per tutti gli abbonati a Sky oppure a Now, che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La partita Pro Vercelli Alcione Milano sarà dunque visibile anche via streaming su smart phone e tablet utilizzando Sky Go e NOW TV.

TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano le precedenti partite della diretta di Pro Vercelli Alcione Milano? Ben poco, purtroppo abbiamo solo due precedenti e anche abbastanza datati, visto che ra da un po’ che la formazione ospite non giocava nella Serie C. Questo però non ci fermerà dal fare i nostri soliti testa a testa di tipo di storico, poiché il nostro obiettivo è sempre quello di cercare la favorita sotto questo punto di vista.

Qui non è molto difficile, perché in due partite l’Alcione non è mai riuscita a vincere contro la Pro Vercelli, i piemontesi che possono vantare sette scudetti infatti hanno vinto entrambe le volte contro la compagine milanese. Adesso spostiamoci sul prossimo aggiornamento della diretta di Pro Vercelli Alcione Milano perché abbiamo pronte anche le statistiche per farne un confronto, dopotutto il calcio si è modernizzato anche sotto questo punto di vista e non rimarremmo indietro. (agg. Gianmarco Mannara)

IL SUCCESSO MANCA AD ENTRAMBE

La diretta Pro Vercelli Alcione Milano è in programma alle ore 20:30 di venerdì 8 ottobre 2024 presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli come gara valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Le due squadre distano svariati punti in classifica ma entrambe non stanno certo vivendo il loro miglior momento di forma a questo punto della stagione. I padroni di casa occupano infatti il diciassettesimo posto con 12 punti e sono reduci da un pareggio ottenuto sul campo della Virtus Verona che ha permesso loro di accorciare sulle squadre che hanno di fronte sebbene il successo manchi ancora da tempo.

Gli ospiti, invece, indicati praticamente da tutti come vera e propria sorpresa del campionato, si trovano in quinta posizione con ben 22 punti guadagnati in tredici partite disputate ma anche qui la vittoria sembra molto più difficile da raggiungere rispetto a quanto accadeva prima di un paio di gare fa. Le opzioni non mancano agli arancioni che vogliono continuare a sognare rimanendo in zona playoff magari cercando di non farsi sorpassare dalle altre concorrenti.

PRO VERCELLI ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo ora di scoprire quali sono le scelte dei due tecnici in relazione agli schieramenti iniziali della diretta Pro Vercelli Alcione Milano tramite le probabili formazioni. Mister Paolo Cannavaro dovrebbe puntare ancora sul 3-5-1-1 ammirato nel pareggio ottenuto contro la Virtus Verona ed affidarsi quindi a Rizzo in porta, Clemente, Marchetti e De Marino in difesa, Iezzi, Iotti, Louati, Rutigliano e Pino a centrocampo con Schenetti a supporto di uno tra Bunino e Comi.

Per i lombardi invece l’allenatore Giovanni Cusatis dovrebbe optare comunque per il 4-3-1-2 impiegato pure nella sconfitta patita in casa del Trento con Bacchin tra i pali, Chierichetti, Stabile, Pirola, Dimarco a comporre il resto del reparto arretrato, Pio Loco o Samele, Bonati e Bright in mediana mentre Invernizzi agirà sulla trequarti a supporto della coppia formata da Marconi e Palombi.

PRO VERCELLI ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al pronostico dell’esito finale della diretta Pro Vercelli Alcione Milano, valevole per il quattordicesimo turno del campionato di Serie C.