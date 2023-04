Diretta/ Pro Vercelli Arzignano (risultato finale 1-0): decide Laribi!

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 1-0): VINCONO LE BIANCHE CASACCHE

La Pro Vercelli vince davanti agli occhi del proprio pubblico, allo stadio Silvio Piola, e conquista tre punti vitali in chiave salvezza, al termine di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. La lattina si stappa immediatamente, dopo soli 40 secondi: inserimento in area e conclusione potente e precisa di Laribi, che fulmina il portiere e gonfia la rete sotto la traversa. Al secondo minuto l’Arzignano Valchiampo reagisce immediatamente, ma Valentini è reattivo ed allontana in uscita. Al quinto i piemontesi hanno già la chance per chiuderla, con l’autore del gol del vantaggio che si conquista e batte il rigore, ma si ipnotizzare dall’estremo difensore avversario.

Ryuichi Sakamoto è morto a 71 anni/ Dal 2014 lottava contro un cancro alla gola

I ritmi sono piacevoli, ma le occasioni da gol nitide scarseggiano, con Rojas che per ben due volte ci prova dalla lunga distanza, prima con una magia e successivamente con uno schema da angolo: la sfera termina alta in entrambi i casi. Nel secondo tempo la partita diventa eccessivamente fisica, le idee scarseggiano e le uniche soluzioni sono azioni rugbistiche, con palloni calciati in mischia e conclusioni da lontano. Al 59esimo Antoniazzi si gira nell’area piccola e trova la deviazione di un avversario, che per poco la insacca nella propria porta pareggiando i conti. Nel finale aumenta il nervosismo e Fyda di testa sfiora il palo con una gran girata, senza trovare lo specchio. (Agg. Samir Bertolotto)

Buona Domenica delle Palme e frasi auguri Pasqua 2023/ "Dipingiamo la tela bianca e…"

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 1-0): ANTONIAZZI VICINO AL PARI

Arrivati al venticinquesimo del secondo tempo, la Pro Vercelli è ancora in vantaggio sull’Arzignano Valchiampo grazie alla rete di Laribi dopo soli 40 secondi di gioco. Ripresa molto fisica, con diversi falli in mezzo al campo e azioni offensive impostate non sulla tecnica, bensì sulle mischie. Al 49esimo Anastasio prova a pescare il jolly in acrobazia, sugli sviluppi di un calcio da fermo, ma la palla finisce alta.

Da un’altra trama confusa arriva, probabilmente, la chance più nitida della seconda frazione di gioco fino ad ora: gli ospiti sfiorano il pareggio con una girata pericolosissima di Antoniazzi, che trova una deviazione di un difensore avversario ed esce a pochi centimetri dal palo. Tiri dalla distanza e lanci lunghi sono protagonisti di questa parte del match. Molto nervosismo in campo. (Agg. Samir Bertolotto)

Liliana Cosi: "Dio mi ha parlato"/ "Per Lui avrei lasciato il balletto, ma poi…"

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Pro Vercelli ed Arzignano Valchiampo vanno negli spogliatoi dello stadio Silvio Piola sul risultato di 1-0, al termine del primo tempo di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. Decide, per il momento, il gol di Laribi, arrivato dopo soli 40 secondi di gioco. Prima frazione che inizia in maniera scoppiettante, ma si spegne negli ultimi minuti.

Al 39esimo l’unica vera emozione dell’ultimo quarto d’ora, con Parigi che in area controlla elegantemente uno spiovente difficilissimo da addomesticare, in mezzo a tutte maglie avversarie, ma la sua conclusione al volo è pretenziosa, e termina altissima. Non era facile segnare da quella posizione. Ci aspettiamo un secondo tempo di fuoco, complice anche l’errore dal dischetto dell’autore della rete del vantaggio, che tiene il punteggio ancora apertissimo. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 1-0): ROJAS PROVA LA MAGIA

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, la Pro Vercelli conduce ancora per 1-0 contro l’Arzignano Valchiampo, in un match che regala subito forti emozioni, con il gol di Laribi dopo soli 40 secondi ed il rigore prima conquistato e poi fallito dallo stesso autore del vantaggio piemontese. Al decimo minuto risponde la formazione veneta con Piana, che dalla lunga distanza ci prova, ma non inquadra lo specchio.

Al 12esimo ancora Bianche Casacche propositive, con Rojas che controlla e prova la battuta al volo con il destro, ma la sua traiettoria si spegna poco distante dalla porta avversaria. Ha provato la magia l’ex Crotone, senza successo. La partita viene interrotta per uno scontro tra due calciatori piemontesi, e quando riprende torna ad avere ritmi frizzanti, ma non vengono create azioni nitide. Al 30esimo una conclusione del solito Rojas non spaventa il numero 12 dell’Arzignano. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 1-0): LARIBI LA SBLOCCA

Allo Stadio Silvio Piola, la Pro Vercelli ospita l’Arzignano Valchiampo in questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A, dove i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta contro il San Giuliano City Nova, mentre i veneti hanno vinto 3-2 il derby regionale contro il Vicenza nell’ultimo turno di campionato. I piemontesi vogliono tornare al successo.

Partono fortissimo le Bianche Casacche, che dopo soli 40 secondi passano in vantaggio: inserimento in area e conclusione potente e precisa di Laribi, che fulmina il portiere e gonfia la rete sotto la traversa. La risposta non si è fatta attendere, ma l’estremo difensore della Pro ha chiuso lo specchio con un’uscita puntuale. Al quinto minuto l’autore del gol si conquista anche il rigore, ma lo fallisce incredibilmente. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Pro Vercelli Arzignano, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano una gara di vitale importanza per obiettivi diversi. I bianconeri padroni di casa, a quota trentanove punti (dieci vittorie, nove pareggi, quindici sconfitte) sono piombati in zona play-out dopo la sconfitta dell’ultimo turno contro l’Albinoleffe.

L’Arzignano, invece, grazie al successo ottenuto a Vicenza è tornato in zona play-off con quarantanove punti (dodici vittorie, tredici pareggi, nove sconfitte). Gli ospiti vantano, inoltre, la quarta migliore difesa del girone A con trentatré reti al passivo, solamente FeralpiSalò, Virtus Verona e Pordenone hanno fatto meglio. Si prospetta, quindi, una gara avvincente con punti in palio pesantissimi. (Giulio Halasz)

PRO VERCELLI ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Vercelli Arzignano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PRO VERCELLI ARZIGNANO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pro Vercelli Arzignano, in diretta alle ore 14.30 di domenica 2 aprile 2023 allo stadio comunale Silvio Piola di Vercelli, è una gara valida per la 35° giornata del girone A di Serie C. Punti pesanti in palio per due formazioni a caccia di obiettivi molto diversi: rispettivamente la salvezza e i playoff.

La Pro Vercelli è sedicesima in classifica con 39 punti, a -2 dalla salvezza diretta: sin qui dieci vittorie, nove pareggi e quindici sconfitte. Tre ko di fila per i piemontesi, l’ultimo per 1-0 contro il Sangiuliano City. L’Arzignano, invece, è ottavo a quota 49 punti, raccolti grazie a dodici vittorie, tredici pareggi e nove sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 2-3 sul Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ARZIGNANO

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Pro Vercelli e Arzignano, andiamo a conoscere i probabili undici del match. Partiamo dai piemontesi, in campo con il 4-2-3-1: Rizzo, Iezzi, Cristini, Anastasio, Rizzo, Saco, Calvano, Vergara, Laribi, Iotti, Guindo. Passiamo adesso agli ospiti, confermato il modulo 4-3-1-2: Saio, Davi, Piana, Molnar, Lattanzio, Barba, Bordo, Antoniazzi, Cester, Grandolfo, Parigi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Arzignano vedono favorita la formazione piemontese. Andiamo a conoscere i numeri del match grazie a Goldbet: la vittoria della Pro Vercelli è a 2,25, il pareggio è a 3,00, mentre il successo dell’Arzignano è a 3,10. Non si profila una gara ricca di reti: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,55. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 2,15 e 1,62.











© RIPRODUZIONE RISERVATA