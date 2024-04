Video/ Arzignano Atalanta U23 (1-1) gol e highlights: Mattioli risponde a Cisse! (Serie C, 28 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ARZIGNANO ATALANTA U23: LA SINTESI

Allo Stadio Dal Molin l’Arzignano non va oltre un pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta Under 23 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita decolla subito in avvio visto che i nerazzurri di mister Modesto riescono immediatamente a sbloccare il punteggio con la rete firmata da Cisse già al 1′, raccogliendo l’assist offertogli da Muhameti ed approfittando di un brutto errore commesso da Pigozzo in fase di rinvio.

I giallazzurri del tecnico Bentivoglio non demordono e si affacciano pericolosamente in avanti con Mattioli al 14′ mentre gli orobici perdono Chiwisa, rimpiazzato da Cassa al 18′ a causa di un infortunio. Ci pensa proprio lo stesso Mattioli a mettere a segno il gol del pareggio con un colpo di testa preciso a capitalizzare il passaggio del collega Bernardi al 26′. Nel secondo tempo il ritmo del match diminuisce rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente e le occasioni davvero degne di nota cominciano a scarseggiare. Nel finale il subentrato Cassa tenta di combinare qualcosa al 59′ sebbene la sua conclusione venga soltanto deviata e parata dalla retroguardia avversaria.

Esaminando l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi di Carbonia ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cariolato al 32′ e Casini al 44′ da un lato, Muhameti al 30′ dall’altro. Il pareggio maturato in questo trentottesimo turno di campionato consegna un punto all’Arzignano, che sale a 44 punti, e pure all’Atalanta Under 23, che raggiunge quota 59 nella classifica del girone A della Serie C 2023/2024.

