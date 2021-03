Diretta/ Pro Vercelli Como (Serie C) streaming video tv: supersfida per la B!

DIRETTA PRO VERCELLI COMO: SPAREGGIO PER LA “B”…

Pro Vercelli Como, in diretta domenica 14 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sarà senza ombra di dubbio l’incontro più atteso della giornata nel girone A, la Pro Vercelli seconda sfida il Como capolista a 2 punti di distanza, anche se va ricordato che finora i lariani hanno disputato una partita in meno rispetto alle inseguitrici. Dopo lo scivolone contro la Pro Patria, il Como si è rialzato battendo la Pro Sesto in casa e dimostrando di voler chiudere al più presto la pratica promozione.

Il Renate che a inizio anno comandava la classifica è stato allontanato a 6 lunghezze di distanza ma ora è la Pro Vercelli il pericolo maggiore, con i piemontesi che espugnando il campo della Pistoiese hanno centrato la loro terza vittoria consecutiva. Un successo di fondamentale importanza, ma col recupero con l’Olbia ancora da disputare il Como ha un bonus importante da giocarsi nella corsa al primo posto. Dunque per la squadra allenata da Francesco Modesto lo scontro diretto in casa è l’occasione cruciale per dimostrare di poter puntare davvero al salto diretto in Serie B, senza passare dai play off.

DIRETTA PRO VERCELLI COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Como è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 prodi Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI COMO

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Vercelli e Como allo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Francesco Modesto scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Saro; Hristov, Auriletto, Iezzi; Gatto, Emmanuello, Nilesen, Mezzoni; Della Morte, Costatino, Zerbin. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Gattuso con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Facchin, Toninelli, Solini, Dkidak; Iovine, H’Maidat, Bellemo, Cicconi; Terrani; Walker, Gabrielloni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Vercelli e Como, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.35 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.25 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.90 volte la posta scommessa.



