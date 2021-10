Diretta/ Pro Vercelli Feralpisalò (Serie C) streaming video e tv. Bianchi in crisi?

DIRETTA PRO VERCELLI FERALPISALO’: PADRONI DI CASA VOGLIONO RIPARTIRE COI 3 PUNTI!

Pro Vercelli Feralpisalò, in diretta sabato 9 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. La Pro Vercelli rischia già la crisi con 2 punti ottenuti nelle ultime tre partite di campionato: lunedì scorso nel posticipo contro il Sudtirol è arrivata anche la prima sconfitta stagionale e la vetta occupata al momento dal Padova nel girone A è al momento lontana 5 lunghezze per la squadra allenata da Beppe Scienza.

Dall’altra parte la Feralpisalò cerca di risalire la china, dopo due vittorie consecutive i Leoni del Garda si sono fermati sul pareggio in casa contro la Pro Sesto e sono al momento al settimo posto in classifica, a 3 lunghezze di distanza dai piemontesi. L’11 maggio scorso la Pro Vercelli, con una doppietta di Marchi e un gol di Ranellucci, ha vinto l’ultimo precedente in casa contro la Feralpisalò nei play off. Dal 2009 a oggi i Leoni del Garda non sono mai riusciti ad espugnare lo stadio Silvio Piola in campionato.

DIRETTA PRO VERCELLI FERALPISALO’ STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Feralpisalò è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 251 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Giuseppe Scienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Auriletto, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Emmanuello, Belardinelli, Awua, Iezzi; Rolando, Comi. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gelmi; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corradi ; Miracoli, Guerra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Silvio Piola di Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



