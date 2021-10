Diretta/ Pro Vercelli Giana Erminio streaming video tv: piemontesi bloccati (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO: PADRONI DI CASA IN CRISI

Pro Vercelli Giana Erminio, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie C. Piemontesi bloccati e senza vittoria in campionato da 5 partite consecutive, l’ultimo pareggio contro il Renate è arrivato dopo la doppia sconfitta contro Sudtirol e Feralpisalò e la formazione allenata da Beppe Scienza è scivolata al settimo posto in classifica. Col Padova lontano 8 punti in vetta e il Sudtirol 6 lunghezze avanti la Pro cerca la vittoria della svolta.

La Giana Erminio a sua volta è reduce da due pareggi consecutivi contro Sudtirol e Virtus Verona, la formazione di Gorgonzola è salita a 9 punti al confine della zona play out, restando comunque competitiva con una difesa che ha subito solo 6 gol e con sole 4 reti realizzate in attacco, il peggiore del girone al momento. Il 18 novembre 2020 la Pro Vercelli ha vinto 4-0 l’ultimo precedente interno contro la Giana Erminio, con i piemontesi che hanno vinto il 27 febbraio scorso anche il match di ritorno in trasferta.

DIRETTA PRO VERCELLI GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Giana Erminio è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI GIANA ERMINIO

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Giana Erminio, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Beppe Scienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Cristini, Masi, Auriletto; Belardinelli, Emmanuello, Vitale, Crialese; Bunino, Comi, Della Morte. Risponderà la Giana Erminio allenata da Oscar Brevi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Zanellati; Gulinelli, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono; Tremolada, D’Ausilio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Silvio Piola di Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Giana Erminio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.40.



