Diretta/ Pro Vercelli Lecco streaming video tv: piazze storiche (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO: SFIDA NON SCONTATA

Pro Vercelli Lecco, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Piazze storiche a confronto, con anni di Serie A seppur lontani alle spalle e con lo scorso campionato che li ha visti lottare costantemente per il vertice, seppur senza lieto fine. Lo sa bene la Pro Vercelli, alla fine costretta ad arrendersi al Sudtirol nei play off dopo non essere riuscita a reggere il passo di Como e Alessandria nella regular season. I bianchi piemontesi all’esordio in Coppa Italia di Serie C sabato scorso hanno ottenuto la qualificazione battendo la Pergolettese ai calci di rigore, dopo un match molto bloccato conclusosi a reti bianche dopo i tempi supplementari.

Il Lecco nello scorso campionato è stato per larghi tratti la rivelazione del girone A, con il ciclo di Gaetano D’Agostino arrivato all’apice ma senza mettere la ciliegina sulla torta, con la performance ai play off deludente con l’immediata eliminazione contro il Grosseto. Come i vercellesi, che sono passati dalla guida di Francesco Modesto a quella di Beppe Scienza, anche i blucelesti affronteranno la stagione con un nuovo allenatore, Mauro Zironelli. Il ko in Coppa Italia sul difficile campo dell’Albinoleffe non ha smorzato l’entusiasmo di un Lecco che punta essenzialmente a confermarsi in campionato.

DIRETTA PRO VERCELLI LECCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Lecco non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI LECCO

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Lecco, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola. Per la Pro Vercelli, Giuseppe Scienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Auriletto, Cristini, Carosso; Iezzi, Awua, Emmanuello, Erradi, Crialese; Rolando, Esposito. Risponderà il Lecco allenato da Mauro Zironelli con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Marzorati, Battistini Enrici; Masini, Kraja, Lakti, Giudici; Buso, Iocolano; Petrovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Silvio Piola di Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.



