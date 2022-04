DIRETTA/ Pro Vercelli Padova video streaming tv: niente pareggi nel XXI secolo

DIRETTA PRO VERCELLI PADOVA: TESTA A TESTA

Pro Vercelli Padova è una partita che ha una buona tradizione, ma in epoca recente le partite sono appena cinque: epoca recente per modo di dire, visto che i primi due incroci nel terzo millennio fanno riferimento alla stagione 2000-2001 e quindi sono comunque passati oltre 20 anni. Ad ogni modo troviamo qui tre vittorie per il Padova e due per la Pro Vercelli, mentre per trovare le altre partite dobbiamo tornare almeno fino alla fine degli anni Settanta.

Diretta/ Padova Piacenza (risultato finale 3-1): la chiude Ceravolo nel finale!

Se i biancoscudati nei Duemila hanno vinto due volte all’Euganeo per 1-0 e la Pro Vercelli ha replicato questo risultato in entrambe le sue affermazioni (timbrandone una in trasferta), scopriamo che la squadra veneta ha vinto 2-1 al Silvio Piola nell’ottobre 2012: era una partita valida per il campionato di Serie B e la doppietta di Diego Farias era stata decisiva per sopravanzare i piemontesi a segno con Giacomo Casoli. La vittoria casalinga della Pro Vercelli è invece arrivata nell’ottobre 2000; l’ultima affermazione in assoluto dei bianchi è invece del marzo 2013, gol di Horacio Erpen ma in questo caso eravamo appunto all’Euganeo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Pro Vercelli Pergolettese (risultato finale 1-1) video: pari e patta!

DIRETTA PRO VERCELLI PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Padova sarà garantita anche in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa inoltre che sarà disponibile per tutti la diretta streaming video su Rai Play, la quale andrà ad aggiungersi quella garantita a pagamento sulla piattaforma Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

GRANDE SCONTRO!

Pro Vercelli Padova, in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Probabilmente si tratta di quello che può essere considerato il match chiave di questa quartultima giornata di campionato nel girone A. Pro Vercelli in serie positiva da 9 partite consecutive ma reduce da un non esaltante pari interno contro la Pergolettese e opposta a un Padova reduce da 6 vittorie di fila.

Diretta/ Juventus U23 Padova (risultato finale 1-2): Della Latta firma il sorpasso!

I biancoscudati hanno recuperato 6 punti alla capolista Sudtirol nelle ultime 6 partite e ora vedono la vetta di nuovo a 4 punti di distanza, dimostrando di credere a quella che era una rimonta impossibile, con lo scontro diretto a Bolzano ancora da disputare. Vincere anche a Vercelli significherebbe lanciare una volata mozzafiato per la Serie B. All’andata Padova vincente di misura, 1-0 sui piemontesi firmato da un gol di Della Latta dopo appena 2′, biancoscudati corsari anche nell’ultimo precedente a Vercelli, 1-2 il 20 ottobre 2012.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Padova, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Franco Lerda schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Valentini; Minelli, Cristini, Auriletto; Clemente, Louati, Vitale, Crialese; Della Morte, Bunino, Bruzzaniti. Risponderà il Padova allenato da Massimo Oddo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Germano, Ajeti, Gasbarro, Valentini; Jelenic, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Cissè, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA