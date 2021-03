DIRETTA/ Pro Vercelli Pergolettese video streaming tv: sono 7 gli episodi precedenti

DIRETTA PRO VERCELLI PERGOLETTESE: I TESTA A TESTA

Il quadro dei precedenti di Pro Vercelli Pergolettese ci parla di 7 partite: quattro di queste si riferiscono però al periodo compreso tra il 1976 e il 1978, e la formazione gialloblu era conosciuta come Pergocrema (sappiamo che ha spesso cambiato nome nel corso della storia). Dal 2019 a oggi invece abbiamo avuto le altre tre partite, e finalmente nel febbraio di un anno fa, appena prima del lockdown, la Pergolettese ha trovato la sua prima vittoria contro questa avversaria, una fondamentale sfida per la salvezza che era stata risolta al 92’ minuto da Aboubakar Bakayoko, dopo che il rigore di Tomi Petrovic aveva risposto a Elia Bortoluz che, sempre dal dischetto, aveva sbloccato la partita. La Pro Vercelli ha ottenuto tre successi in questa sfida diretta, due però alla fine degli anni Settanta; nel settembre di due anni fa aveva pareggiato al Silvio Piola, mentre lo scorso 25 novembre ha espugnato il Voltini con i gol di Alessio Zerbin e Gianmario Comi (al minuto 84), ancora un rigore di Bortoluz aveva temporaneamente pareggiato per la Pergolettese. (agg. di Claudio Franceschini)

Pro Vercelli Pergolettese, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C. Ultima chance per i piemontesi per credere ancora alla rincorsa al primo posto. Nell’ultimo turno di campionato la capolista Como ha fornito un assist con la sconfitta a Busto Arsizio, raccolto dalla Pro Vercelli che ha vinto a Gorgonzola in casa della Giana Erminio. Un successo che ha riportato i Bianchi a -5 dalla vetta, ora servirà continuità contro la Pergolettese che però ne ha vinte 3 delle ultime 5, confermando un trend che sta portando i cremaschi lontano dalla zona play off e dal pericolo della retrocessione. Pergolettese ora a +4 dal terzultimo posto, l’ultimo successo contro il Livorno ha mostrato la squadra allenata da De Paola concentrata e attenta alle chance offerte dal calendario, anche se la trasferta a Vercelli è ovviamente un impegno comprensibilmente più complicato.

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Vercelli e Pergolettese presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Francesco Modesto scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Saro, Hristov, Auriletto, Masi; Gatto, Emmanuello, Nielsen, Iezzi; Della Morte, Zerbin; Comi. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luciano De Paola con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Ghidotti, Palermo, Lucenti, Ferrara, Villa; Varas, Panatti, Girelli; Bariti, Longo, Morello.

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Vercelli e Pergolettese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.50 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 4.75 volte la posta scommessa.

