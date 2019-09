Diretta Pro Vercelli Pergolettese/ Streaming video tv: Gilardino favorito! (Serie C)

Pro Vercelli Pergolettese, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. Continua ad essere deficitaria, almeno per il momento, la classifica dei bianchi piemontesi, che hanno almeno preso una boccata d’ossigeno nel turno infrasettimanale pareggiando in trasferta contro il Pontedera. 1-1 il risultato finale con la Pro Vercelli che è riuscita a rimontare il gol di Piana con una rete di Varas a inizio ripresa che ha portato la squadra a quota 7 punti nel girone A, ed ha interrotto la serie di due sconfitte consecutive che la Pro aveva subito contro Monza e Gozzano. I piemontesi proveranno ora a tornare alla vittoria contro la matricola Pergolettese, penultima in classifica a quota 3 punti, davanti solo al fanalino di coda del girone A, il Giana Erminio. Nel turno infrasettimanale la formazione cremasca ha perso in casa lo scontro diretto tra neopromosse contro il Lecco, che si è imposto allo stadio Voltini col punteggio di 1-2, e assieme al Giana è l’unica squadra a non aver ancora vinto una partita nel raggruppamento.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE PRO VERCELLI PERGOLETTESE

La diretta tv di Pro Vercelli Pergolettese non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PERGOLETTESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pro Vercelli Pergolettese, domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 4-3-3 per la Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino in campo con: Moschin; Foglia, Masi, Auriletto, Volpe; Graziano, Grossi, Erradi; Della Morte, Comi, Varas. 4-2-3-1 per la Pergolettese guidata in panchina da Matteo Contini, schierata con: Ghidotti; Fanti, Canini, Bakayoko, Villa; Panatti, Agnelli; Ciccone, Sbrissa, Canessa, Morello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pro Vercelli Pergolettese, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella piemontese: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1.85 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 4.00 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.10 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.35 e under 2.5 quotato 1.55.



