Diretta/ Pro Vercelli Pontedera (Serie C) streaming video tv: Bianchi alla riscossa

Pro Vercelli Pontedera in diretta dallo stadio Silvio Piola di Vercelli, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone A. Bianchi alla riscossa dopo un momento difficile che li ha allontanati dal vertice della classifica: Pro Vercelli risucchiata al quarto posto in classifica dopo un avvio di stagione eccellente, ma la squadra allenata da Francesco Modesto ne ha perse 3 delle ultime 4, ritrovandosi staccata ora di ben 8 punti dalla capolista Renate, che era potenzialmente alla portata fino a poche giornate fa. Per i piemontesi nuovo esame contro un Pontedera che ha invece pienamente ritrovato la strada, contro la Juventus U23 i toscani hanno messo in fila la seconda vittoria consecutiva ed hanno dimenticato quello che per loro era stato invece un avvio incerto, con i bassifondi della classifica abbandonati e la zona play off riabbracciata dagli uomini di Maraia. La Pro Vercelli invece ha perso a Lecco la seconda partita di fila, incassando almeno 2 gol per la quarta volta consecutiva in partite di campionato.

La diretta tv di Pro Vercelli Pontedera sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Pontedera, sfida che andrà in scena presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Francesco Modesto con un 3-4-3: Saro; De Marino, Auriletto, Hristov; Clemente, Nielsen, Emmanuello, Petris; Rolando, Comi,Della Morte. Gli ospiti guidati in panchina da Ivan Maraia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Sarri; Benassai Risaliti, Matteucci; Perretta, Catanese, Caponi, Barva, Milani; Benedetti; Magrassi.

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Pro Vercelli e Pontedera, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.90, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.15, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.25.

