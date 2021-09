Diretta/ Pro Vercelli Seregno streaming video tv: il gigante e la matricola (Serie C)

DIRETTA PRO VERCELLI SEREGNO: OSPITI SPACCIATI?

Pro Vercelli Seregno, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie C. Il gigante contro la matricola, la Pro Vercelli che assieme al Padova può essere considerata la favorita per la promozione nel girone A, sfida il Seregno che si affaccia da novità assoluta in terza serie. Piemontesi che sono stati capaci di partire col piede giusto in avvio di stagione, prendendosi due vittorie contro Lecco e Pro Sesto che hanno mantenuto subito i Bianchi a punteggio pieno in classifica.

Dall’altra parte i brianzoli sono partiti pareggiando a reti bianche sul difficile campo della Triestina. Una prova di sostanza che il Seregno non è riuscito però a replicare in casa contro la Feralpisalò, che ha vinto 1-3 infliggendo così alla squadra allenata da Alberto Mariani il primo dispiacere stagionale. Entrambe le formazioni erano riuscite a superare il primo ostacolo in Coppa Italia di Serie C, la Pro Vercelli aveva superato solo ai calci di rigore l’ostacolo Pergolettese, il Seregno aveva stupito calando il tris in trasferta nel derby monzese contro il Renate.

DIRETTA PRO VERCELLI SEREGNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Seregno non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI SEREGNO

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Seregno, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Giuseppe Scienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Belardinelli, Crialese; Della Morte, Comi. Risponderà il Mantova allenato da Alberto Mariani con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fumagalli, Scognamiglio, Galeotafiore, Zoia; Gemignani, Vitale, Raggio Garibaldi, D’Andrea; Invernizzi; Cortesi, Cernigoi.

