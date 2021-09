DIRETTA/ Pro Vercelli Trento streaming video tv: nessun precedenti tra i due club

DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO: SFIDA INEDITA

Non ci sono precedenti per la diretta di Pro Vercelli Trento. Le due squadre si affrontano per la prima volta in assoluto oggi, 26 settembre 2021, per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C. I bianconeri hanno iniziato molto bene la stagione, sono infatti addirittura a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro. Il primo turno ha visto la squadra piemontese imporsi col risultato di 1-0 contro il Lecco, mentre al secondo la Pro ha superato la Pro Sesto in trasferta. Il terzo turno li ha visti tornare a casa e superare anche Seregno 1-0, mentre nell’ultimo turno la squadra ha vinto 0-2 contro la Juventus U23.

Diretta/ Juventus U23 Pro Vercelli (risultato 0-2) streaming video tv: fine gara!

Dall’altra parte anche il Trento ha fatto abbastanza bene considerando che si tratta di una squadra neopromossa. Il primo turno è stato un buco nell’acqua con un pari senza reti in casa del Piacenza. Nel secondo turno invece i gialloneri hanno vinto in casa per 3-0 contro la Pro Patria. Pesante è stato il ko del terzo turno contro il Sudtirol in trasferta, un pesante ko in un derby. Nell’ultima gara di una settimana fa la squadra trentina ha vinto 1-0 contro Giana Erminio. Staremo a vedere come andrà oggi.

Diretta/ Trento Giana Erminio (risultato finale 1-0): follia di Palazzolo, espulso

DIRETTA PRO VERCELLI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Trento non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Sudtirol Trento (risultato finale 2-0): Voltan mette il sigillo sul derby!

PADRONI DI CASA LANCIATI

Pro Vercelli Trento, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. I Bianchi vercellesi si presentano all’appuntamento a punteggio pieno, avendo vinto fin qui tutte le quattro sfide di campionato disputate contro Lecco, Pro Sesto, Seregno e Juventus U23. Unico incidente di percorso, il ko in Coppa Italia contro l’Albinoleffe, subito però riscattato dal derby con la Juventus Under: la squadra di Beppe Scienza al momento divide la vetta della classifica col Padova, altra formazione a punteggio pieno.

Buon momento anche per il Trento che, dopo aver eliminato il Seregno in Coppa Italia, è tornato alla vittoria anche in campionato battendo di misura la Giana Erminio con un gol di Pasquato. 7 punti in quattro partite sono comunque un ottimo bottino per la compagine trentina, tornata dopo molti anni di assenza a disputare il campionato di terza serie e finora capace di esprimersi molto bene nelle partite interne (anche se la prima è stata disputata in campo neutro per l’indisponibilità dello stadio Briamasco) mentre in trasferta è arrivato finora solo un punto sul campo del Piacenza.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TRENTO

Le probabili formazioni di Pro Vercelli Trento, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Beppe Scienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tintori; Cristini, Masi, Macchioni; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Belardinelli, Crialese; Rolando, Comi. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cazzaro, Dionisi, Trainotti, Carini, Simonti, Caporali, Gabriel Nunes, Ojuji, Belcastro, Cattarello, Chinellato.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Silvio Piola di Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.68, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA