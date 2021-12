DIRETTA/ Pro Vercelli Triestina streaming video tv: la ricca tradizione del match

DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA: LO STORICO

Aspettando la diretta di Pro Vercelli Triestina, curiosiamo nella storia di questa partita tra due società di grande tradizione nel calcio italiano. In effetti, proprio di storia dobbiamo parlare, dal momento che Pro Vercelli e Triestina non si affrontavano addirittura dal 1978 e per trovare i dieci precedenti più “recenti” (si fa per dire) dobbiamo risalire fino al 1935.

Diretta/ Triestina Pro Patria (risultato finale 1-1) streaming: la riprende Trotta

Riportiamo allora questi numeri più che altro per curiosità, anche se naturalmente non ci possono dare indicazioni molto utili sul presente: si contano quattro vittorie per la Triestina (tutte però nel capoluogo giuliano), tre successi per la Pro Vercelli (tutti in Piemonte) e altrettanti pareggi. Il fattore campo dunque è dominante nei precedenti della sfida, ma soprattutto lo è la curiosità per questa partita che ritorna a farci compagnia dopo ben 43 anni di attesa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Padova Pro Vercelli (risultato finale 1-0) espulso Vitale all'87'!

DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Triestina non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Legnago Salus Triestina (risultato finale 0-2): la chiude Litteri!

PARTITA COMBATTUTA

Pro Vercelli Triestina, in diretta domenica 5 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C. I bianchi piemontesi si ritrovano in piena crisi, reduci da tre sconfitte consecutive e con 2 soli punti racimolati nelle ultime 6 sfide disputate un campionato. Un rendimento che ha costretto la squadra di Beppe Scienza a ritrovarsi a dividere con Trento e Piacenza il decimo posto, al confine della zona play off.

La Triestina staziona invece in quinta posizione, anche dopo l’1-1 in casa contro la Pro Patria nell’ultimo impegno che ha lasciato un pizzico d’amaro in bocca nell’ambiente alabardato, rappresentando comunque il quinto risultato utile consecutivo per gli uomini di Bucchi. La Triestina ha inoltre perso solo una volta nelle ultime nove partite disputate in campionato, nella trasferta in casa del Renate, una continuità che ha regalato ai giuliani una lusinghiera quinta piazza.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Triestina, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Giuseppe Scienza schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Valentini; Cristini, Masi, Auriletto; Bruzzaniti, Awua, Emmanuello, Iezzi, Gatto; Della Morte, Comi. Risponderà la Triestina allenato da Christian Bucchi con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Galazzi, Giorico, Crimi, Iotti; Trotta, Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Silvio Piola di Vercelli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA