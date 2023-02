DIRETTA/ Pro Vercelli Virtus Verona streaming video tv: un solo precedente al Piola

DIRETTA PRO VERCELLI VIRTUS VERONA: TESTA A TESTA

La diretta di Pro Vercelli Virtus Verona ci porta ad analizzare da vicino i precedenti tra le due squadre al Silvio Piola. In realtà si parla di una sola gara, perché le due compagini si sono trovate di fronte in Piemonte solo una volta, una gara disputata il 5 febbraio del 2022 e terminata col risultato finale di 1-0. La partita fu decisa da un gol di Della Morte in apertura di ripresa. A Verona invece si è giocato due volte con il primo precedente nel settembre del 2021, una partita terminata col risultato finale di 2-2.

La gara era stata aperta nel primo tempo al minuto 24 da Danti con gli ospiti che pareggiavano grazie ad Auriletto. La squadra di casa andavano ancora una volta avanti con Tronchini, subendo il pareggio a 19 minuti dalla fine per gol di Vitale. All’andata la Pro Vercelli è andata a vincere in casa dei rossoblù il 19 ottobre scorso col risultato di 0-3. A decidere il match è stata una doppietta di Comi nel primo tempo con gol nella ripresa di Vergara. (Matteo Fantozzi)

PRO VERCELLI VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Virtus Verona non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Vercelli Virtus Verona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Pro Vercelli Virtus Verona, in diretta alle ore 17.30 di sabato 18 febbraio 2023 allo stadio Silvio Piola di Vercelli, è una gara valida per la 28° giornata del girone C di Serie C. Uno scontro diretto tra due squadre divise da appena tre punti, nel limbo tra zona playoff e zona playout.

La Pro Vercelli è undicesima con 35 punti, frutto di nove vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. I piemontesi sono reduci da due pareggi di fila, l’ultimo per 1-1 contro il Piacenza. La Virtus Verona, invece,è quindicesima a quota 32 punti, raccolti grazie a sette vittorie, undici pareggi e nove sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivato il pari per 1-1 contro il Padova.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI VIRTUS VERONA

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Pro Vercelli e Virtus Verona, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dai piemontesi, in campo con il 4-3-3: Rizzo, Iezzi, Cristini, Clemente, Rizzo, Calvano, Corradini, Saco, Arrighini, Comi, Iotti. Passiamo adesso alla compagine veneta, in campo con il 3-5-2: Giacomel, Faedo, Cella, Ruggero, Vesentini, Danti, Lonardi, Tronchin, Manfrin, Kristoffersen, Casarotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Virtus Verona. Partiamo dall’1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria della Pro Vercelli è a 2,25, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Virtus Verona è a 3,35. Si prospetta una gara molto tattica: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,65. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,20 e 1,62.

