DIRETTA/ PSG Lipsia video streaming tv: l’arbitro a Parigi è il nostro Marco Guida

DIRETTA PSG LIPSIA: L’ARBITRO

Questa sera la diretta tra Psg e Lipsia verrà affidata al volto nuovo dell’arbitro Marco Guida, della sezione aia di Torre annunziata: il fischietto italiano pure in questo terzo turno sarà accompagnato dagli assistenti Carboni e Peretti, mentre Maresca farà da quarto uomo. Volendo ora fissare la nostra attenzione sul primo direttore di gara, possiamo dire che l’azzurro in stagione ha messo da parte sette direzioni, di cui due sole per il torneo di Champions league: nel bilancio complessivo stagionale emerge per Guida poi 25 cartellini gialli sventolati e tre calci di rigore fissati. Possiamo anche raccontare che in carriera il fischietto italiano non ha mai avuto occasione di incontrare il Psg, ma pure vanta un precedente con il Lipsia, diretto contro il Rosenborg, nella fase a gironi dell’Europa league 2018-19. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PSG LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Lipsia sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

PSG LIPSIA: OSPITI IN DIFFICOLTÀ

PSG Lipsia, in diretta martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Tedeschi sul filo con una vittoria necessaria sul campo di una delle favorite di questa massima competizione europea. Il Paris Saint Germain ha riscattato la frenata iniziale sul campo del Bruges andando a vincere il big match della scorsa giornata contro il Manchester City, con i transalpini che in campionato dominano e vedono sul fronte internazionale la loro prospettiva principale della stagione.

Il Lipsia che nel 2020 ha raggiunto la semifinale di Champions ha iniziato stavolta il suo cammino europeo con due sconfitte, prima contro il City e poi a sorpresa contro il Bruges. Contro il Psg delle stelle non è facile prospettare una vittoria ma potrebbe essere già l’ultima occasione per i tedeschi per sperare davvero negli ottavi. Proprio contro il Psg il Lipsia ha perso, 0-3, la semifinale disputata il 18 agosto 2020: anche nello scorso anno le due squadre sono state inserite nello stesso girone di Champions, il Lipsia ha vinto in casa perdendo però 1-0 il 24 novembre 2020 al Parco dei Principi.

PROBABILI FORMAZIONI PSG LIPSIA

Le probabili formazioni della diretta PSG Lipsia, match che andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi. Per il PSG, Mauricio Pochettino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Verratti, Gueye; Messi, Mbappé, Draxler. Risponderà il Lipsia allenato da Jesse Marsch con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orban, Gvardiol; Haidara, Kampl; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Poulsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Parco dei Principi di Parigi, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Paris Saint Germain con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Lipsia abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

