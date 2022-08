DIRETTA PSG MONTPELLIER/ Streaming video tv: Messi e Neymar pronti a dare spettacolo

DIRETTA PSG MONTPELLIER: BUONA LA PRIMA PER I CAMPIONI, ORA TESTA ALLA SECONDA

Diretta Psg Montpellier che andrà in scena sabato 13 agosto alle ore 21:00. Inizia prima la Ligue 1 rispetto agli altri campionati europei e comincia subito con tanta classe. I campioni in carica del Psg hanno battuto in maniera molto abile e semplice il Clermont per 0-5. Una vittoria esterna che fa bene agli uomini di Messi, Mbappe e compagni, lo stesso argentino ha trovato due gol servito da uno scatenato Neymar, autore di 3 assist (al connazionale Marquinhos ed a Leo Messi ed all’ex Inter e Real Madrid Hakimi) ed un gol. Stagione che è partita subito con il botto per il Paris Saint Germain che adesso attende l’arrivo al Parco dei Principi del Montpellier.

Sono passati molti anni dalla vittoria dello scudetto targata Olivier Giroud e Mapou Yanga Mbiwa, passati anche in Italia rispettivamente con Milan e Roma; i tempi sono cambiati ed i giocatori migliori hanno lasciato il club. Ciononostante il Montpellier ha iniziato al meglio la sua nuova stagione con il pirotecnico 3-2, valsi tre punti, contro il Troyes del patron Mansour, stesso proprietario del Manchester City oltre che Granada e Palermo.

PSG MONTPELLIER STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Diretta Psg Montpellier che sarà la prima di campionato della Ligue One 2022-2023 al Parco dei Principi. Per chi non potesse assistere all’incontro di presenza, nessun allarme, il campionato francese sarà trasmesso su Sky Sport e in diretta streaming su NOW fino al 2024. Ogni amante del calcio francese, e non solo, potrà dunque assistere alla diretta Paris Saint Germain e Montpellier con il collegamento della partita.

Grazie all’enormi tecnologie presenti nel mondo, sarà necessaria soltanto una Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet, per assistere al match comodamente da casa in compagnia dei propri cari. La diretta Paris Saint Germain Montpellier, ma anche ogni altra partita del campionato della Ligue 1 della stagione 2022-23, godrà delle copertura di Sky oppure della sua applicazione NOW, fino al 2024.

DIRETTA PSG MONTPELLIER: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Psg Montpellier. I francesi del neoallenatore Galtier che con grandi probabilità darà conferma al 3-4-3 visto nello scorso incontro vinto contro il Clermont per 0-5. In porta Gianluigi Donnarumma, seguono in difesa Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe. A centrocampo fascia destra di Hakimi, in gol contro il Clermont, a sinistra Bernat può insidiare Nuno Mendes, con quest’ultimo in vantaggio. In mezzo al campo Vitinha e l’italiano Marco Verratti. In attacco ancora fuori Mbappè che verrà sostituito da Sarabia con Messi e Neymar come stelle, e non potrebbe essere altrimenti, della squadra.

Gli ospiti del tecnico del Montpellier, Dall’Oglio, scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Omlin tra i pali; Souquet, Sakho, Sainte-Luce, Oyongo a guidare la difesa con una possente linea a 4; centrocampo tecnico con la mediana formata da Chotard, Leroy; in avanti tre mezzepunte a servizio di Valentin Germain che, salvo imprevisti, dovrebbero essere Maouassa, Khazri e Mavididi.

PSG MONTPELLIER: LE QUOTE

Vediamo invece le quote della diretta Psg Montpellier. Quote che si presentano piuttosto semplici, con una grande favorita: la squadra di Parigi. L’1, quindi la vittoria dei parigini, è data a 1.09 per la Snai, poco più alta la valutazione di Eurobet e Godlbet con 1.10. Pareggio dato a 10 per la Snai con Eurobet e Goldbet leggermente più alti con la quota pari a 10. Vittoria esterna del Montpellier data a 19 per Eurobet e Goldbet; 23, la più alta in assoluto per Betway.

