Diretta/ PSG Newcastle (risultato 0-1) video streaming tv: vantaggio di Isak! (28 novembre 2023)

DIRETTA PSG NEWCASTLE (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Paris Saint-Germain e Newcastle sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuscendo anche a passare in vantaggio al 25′ grazie alla rete messa a segno da Isak, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Almiron. Fino a questo momento il direttore di gara polacco S. Marciniak ha ammonito rispettivamente Joelinton al 22′ da una parte, Ugarte al 36′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PSG NEWCASTLE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Newcastle sarà visibile per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Psg Newcastle, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Francia la partita tra Paris Saint-Germain e Newcastle è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Luis Enrique partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con uno spunto insidioso di Mbappe. Gli ospiti guidati dal tecnico Howe replicano al 12′ sparando di poco largo con Isak. Ecco le formazioni ufficiali:

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3) – Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez; Fabian Ruiz, Ugarte, Lee Kang-In; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas, Gonçalo Ramos, Asensio, Vitinha, Mukiele, Soler, Barcola. All.: Luis Enrique. NEWCASTLE (4-3-3) – Pope; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. A disp.: Dubravka, Karius, Dummett, Hall, Ndiweni, Huntley, Parkinson. All.: Howe. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta di PSG Newcastle sta per cominciare, allora presentiamo la partita di Champions League analizzando il rendimento di francesi e inglesi nel girone F nelle precedenti quattro giornate già disputate. Per il Paris Saint Germain alti bassi che determinano una situazione meno rosea del previsto: ecco allora 6 punti in classifica con due vittorie e altrettante sconfitte, i francesi hanno segnato finora sette gol nel girone mentre ne hanno sei al passivo, quindi la differenza reti del PSG è pari a +1, buona ma non eccellente.

Il Newcastle è invece il fanalino di coda, ma decisamente dignitoso e ancora in corsa a quota 4 punti in classifica, questo naturalmente significa che i Magpies nelle precedenti quattro giornate hanno raccolto una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con quattro gol segnati a fronte degli altrettanti al passivo, per un valore della differenza reti che è in questo caso evidentemente pari a zero. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di PSG Newcastle! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PSG NEWCASTLE: I TESTA A TESTA

Abbiamo un solo precedente per la diretta di Psg Newcastle, che è ovviamente la partita di andata giocata il 4 ottobre al St. James’ Park. Serata storica per i Magpies che, dopo il pareggio di San Siro contro il Milan, avevano ottenuto un incredibile 4-1 contro i campioni di Francia, tornando a festeggiare una vittoria in Champions League dopo 20 anni. Era stata appunto una serata perfetta, stappata dal gol di Miguel Almiron; ancora nel primo tempo Dan Burn aveva raddoppiato (gol convalidato dopo il check al Var) e all’inizio della ripresa Sean Longstaff aveva messo la ciliegina sulla torta con la rete del 3-0.

A quel punto il Psg aveva avuto un sussulto d’orgoglio accorciando le distanze con Lucas Hernandez, ma non era bastato; anzi, Fabian Schar aveva calato il poker nel recupero con un gran tiro da fuori area, dopo aver recuperato palla sulla trequarti. Peccato che quella sia poi rimasta l’unica vittoria del Newcastle nel gruppo F di Champions League, che vede ora i Magpies in ultima posizione e con le speranze di qualificazione agli ottavi davvero ridotte. Tuttavia, staremo a vedere come andranno le cose tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

PSG NEWCASTLE: INGLESI DA DENTRO O FUORI

Psg Newcastle, diretta allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone F di Champions League. Gruppo apertissimo a due gare dal termine: oggi, però, occasione ghiotta per i francesi che, in caso di vittoria e di contemporaneo successo del Dortmund a Milano, sarebbero già qualificati. Non potrà sbagliare, quindi, l’undici inglese che, a quota quattro punti e dopo la sconfitta contro il Dortmund, cercheranno di vincere per riaprire ogni discorso qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI PSG NEWCASTLE

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Psg Newcastle, in programma alle ore 21.00 allo stadio “Parco dei Principi” di Parigi. I padroni di casa allenati da Luis Enrique punteranno sul 4-3-3 con Donnarumma tra i pali protetto dalla difesa composta da Hakimi, Skriniar, Hernandez e Mukiele. Nel tridente spazio a Dembelé, Ramos e Mbappé. Gli inglesi allenati da Howe schiereranno Pope in porta. A centrocampo Longstaff, Guimaraes e Joelinton mentre nel tridente agiranno Almiron, Isak e Gordon.

PSG NEWCASTLE: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Psg Newcastle in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria i parigini, infatti il segno 1 è quotato a 1.63, mentre poi si sale a quota 4.25 per il segno X in caso di pareggio e a 5 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra inglese.











