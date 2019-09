Diretta Psg Real Madrid/ Streaming video tv: subito big match! (Champions League)

Psg Real Madrid, diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, si gioca mercoledì 18 settembre alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, e sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 valida per il gruppo A. Sulla carta, match più affascinante di questo turno d’esordio. Ennesimo assalto alla Coppa da parte del PSG da quando la proprietà araba è arrivata al comando del club transalpino, vincendo 6 volte la Ligue 1, 4 volte la Coppa di Francia, 5 volte la Coppa di Lega transalpina e 7 volte la Supercoppa francese, quindi con 22 trofei nazionali dal 2013 ad oggi. Ma in Europa il PSG non è mai andato oltre i quarti di Champions in questi anni e l’unico alloro continentale del club resta la Coppa delle Coppe del 1996. Il Real Madrid invece riparte con Zinedine Zidane in panchina dopo la peggiore stagione di tre anni che si erano conclusi con l’addio di Cristiano Ronaldo ma anche 3 Champions League consecutive, che avevano portato a 13 il conto di Coppe dalle grandi orecchie ospitate nella bacheca madridista. Zidane è chiamato a riportare però il club in auge anche in patria, col Real che dal 2013 al 2019 ha vinto la Liga solo in un’occasione, nel 2017.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Psg Real Madrid, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PARIS SAINT GERMAIN REAL MADRID

Aspettando il calcio d’inizio della super sfida, andiamo a valutare quelle che sono le probabili formazioni che scenderanno in campo per Psg Real Madrid, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21.00 presso il Parco dei Principi di Parigi, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-3-3 per il Paris Saint Germain allenato dal tedesco Tuchel che schiererà: Bulka, Dagba, Marquinhos, Silva, Bernat, Gueye, Aouchiche, Verratti, Choupo-Moting, Sarabia, Di Maria. Risponderà il Real Madrid guidato in panchina dal francese Zidane con un 4-4-2: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Lucas, Casemiro, Kroos, Bale, Jovic, Benzema.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Psg è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Real Madrid. Successo interno quotato 2.10, pareggio offerto a una quota di 3.30 ed affermazione esterna proposta a una quota di 3.40. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.35 per quanto concerne l’under 2.5.



